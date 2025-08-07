Brussel·les insta Trump a aplicar «tan aviat com es pugui» l'aranzel del 15% a cotxes i semiconductors

La Comissió Europea (CE) ha instat el president dels Estats Units, Donald Trump, a aplicar "tan aviat com es pugui" els aranzels del 15% a les exportacions europees de cotxes, que actualment tenen un gravamen del 27,5%. Brussel·les també reclama que s'apliqui el 15% pactat a semiconductors i productes del sector farmacèutic. En una roda de premsa aquest dijous, dia en què han entrat en vigor els aranzels dels EUA a desenes de països d'arreu del món, el portaveu de Comerç de la CE, Olof Gill, ha recordat que Trump es va comprometre també a abaixar els aranzels a aquests productes, ordre que encara no s'ha signat i que des de la CE confien que arribi "aviat".
D'altra banda, després que Trump amenacés d'incrementar els aranzels al 35% si des de la Unió Europea no s'inverteixen 600.000 milions de dòlars als EUA, Gill ha deixat clar que el pacte "no comporta en cap cas obligacions vinculants”. Des de Brussel·les van assenyalar després de l'amenaça del republicà que aquesta qüestió, els 600.000 milions, "no és una cosa que la UE, com a autoritat pública, pugui garantir, es basa en la intenció de les empreses privades".
Segons l'acord entre Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, els aranzels dels EUA a les exportacions europees han de ser del 15%, amb "tot inclòs", segons insisteix Brussel·les. Per ara, però, hi ha molts detalls que es desconeixen i encara no s'ha publicat el comunicat conjunt entre Washington i Brussel·les amb els detalls de tot plegat. Trump tampoc ha signat l'ordre executiva que hauria de rebaixar els aranzels als cotxes del 27,5% (25% + 2,5%) al 15%, i que legalment era independent dels aranzels recíprocs.
La pilota, "a la teulada dels EUA"
Brussel·les recorda que les concessions obtingudes -en particular, el sostre d’un 15% als aranzels aplicats a tots els productes europeus- són fruit d’un acord polític que encara espera la implementació en sectors clau. “Tenim el compromís que inclourà cotxes, semiconductors i farmacèutiques, i esperem que s’apliqui aviat”, ha dit el portaveu. La Comissió reconeix que el text definitiu de la declaració conjunta entre Brussel·les i Trump està gairebé tancat i que ara “la pilota és a la teulada dels EUA”.
Gill ha destacat que des de la CE esperen que els EUA apliquin les reduccions aranzelàries que falten al 15% i acceptin publicar l'acord conjunt, per a després "entrar en la feina més important de mirar en quines altres àrees es poden reduir aranzels". És en aquest punt on es podrien aconseguir reduccions per a productes com els vins o els licors. Tot i la pressió de les últimes hores -en què Trump també ha apuntat a aranzels del 250% per al sector farmacèutic o del 100% per als xips-, la Comissió ha remarcat que vol centrar-se en els aspectes positius del pacte i confia que els EUA compleixin la seva part.