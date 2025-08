Trump torna a amenaçar la UE: ara, 35% d'aranzels si no paga 600.000 milions d'euros

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts que imposarà aranzels del 35% a la Unió Europea si els països europeus no inverteixen els 600.000 milions d'euros promesos en el seu acord comercial amb la Comissió Europea. En una entrevista a la CNBC, Trump ha assegurat que aquestes inversions són "un regal, no un préstec". "Els detalls són que aquests 600.000 milions són per invertir en el que jo vulgui", ha afirmat el president nord-americà, que ha assegurat que és per aquest compromís que va decidir "reduir el seu aranzel del 30% al 15%". "Ens han estat estafant durant tants anys que ja és hora que paguin. I han de pagar", ha afirmat.

Fonts de la Comissió van alertar poc després del pacte entre Trump i la presidenta Ursula von der Leyen, però, que els 600.000 milions són un compromís d'inversions, però no legalment vinculant. "No és una cosa que la UE, com a autoritat pública, pugui garantir, es basa en la intenció de les empreses privades", van assenyalar des de Brussel·les. El president nord-americà també ha detallat que els productes farmacèutics, que van quedar fora de l'acord amb Von der Leyen, tindran "un aranzel petit inicialment" però que l'elevarà al 150% i al 250% "en un any o un any i mig com a màxim" perquè vol que aquests productes es fabriquin als EUA.

Brussel·les, "decidida" a què els EUA abaixin els aranzels al vi

La Comissió Europea està "decidida" a aconseguir abaixar els aranzels per als vins, els licors i les cerveses per sota del 15%. Fonts comunitàries han explicat aquest dimarts que es tracta "d'indústries importants, especialment rellevants per a alguns estats membres" i per això estan "treballant intensament" per veure si se'ls pot acabar aplicant una excepció que suposi que se'ls abaixin els aranzels del 15% a pràcticament zero. "La tasca està en marxa i és una de les màximes prioritats per a nosaltres", han apuntat les mateixes fonts, que veuen com una "oportunitat" l'interès dels EUA d'abaixar aranzels per a productes que no produeix.

La Comissió Europea i l'administració Trump segueixen negociant per posar en pràctica l'acord polític pactat a finals de juliol. El vicepresident de la Comissió i responsable de Comerç, Maroš Šefčovič, ha assegurat aquest dimarts que estan en contacte amb els interlocutors nord-americans perquè "tots els elements" del pacte estiguin en marxa. "La feina continua en un esperit constructiu", ha indicat. L'executiu comunitari ha aprovat suspendre l'entrada en vigor de les represàlies comercials aprovades per fer front als aranzels, en una mostra de l'entesa assolida amb Washington. En concret, ha iniciat el procediment per suspendre temporalment durant sis mesos les contramesures comercials per valor de 93.500 milions d’euros, que havia previst com a resposta als aranzels dels Estats Units, i que havien d'entrar en vigor dijous.