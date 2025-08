El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat aquest diumenge qualificar de genocidi l'actuació de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza, on ja han mort més de 60.800 palestins a causa dels seus atacs en gairebé dos anys, inclosos prop de 200 per fam o desnutrició. D'altra banda, ha assegurat que els EUA són l'únic país que volen alimentar els gazians i ha reblat que no vol veure "gent morir de fam".