L'ampliació d'una mina obliga a traslladar una ciutat sencera a Suècia

La ciutat de Kiruna, a la Lapònia sueca, es trasllada a un nou emplaçament per l'expansió d'una mina de ferro subterrània, la més gran d'Europa, propietat de l'empresa LKAB, que produeix la gran majoria del mineral extret al continent.
Amb una població de 17.000 habitants, la majoria haurà d'abandonar la ciutat per traslladar-se a un nou emplaçament, amb el mateix nom però a 5 quilòmetres de l'actual ciutat cap al sud. Aquesta migració s'ha de fer abans que les excavacions per ampliar la mina enfonsin el terreny.
Aquest és un projecte de trasllat que ja fa tres dècades que es realitza a Kiruna, encapçalat per LKAB, i que obliga també a traslladar negocis i comerços abandonant el seu establiment actual per un de nou en la nova ubicació.
És l'exemple del que ha passat amb l'església de la ciutat, que s'ha hagut de traslladar a remolc per no abandonar ni destruir l'edifici, un dels més bonics del país i característic per l'arquitectura que presenta i les vermelles parets de fusta.
Un trasllat multitudinari
El trasllat de l'església s'ha fet, literalment, d'un lloc a un altre menejant l'edifici, com es veu a les imatges del 324.
S'han aixecat a remolc les 672 tones d'estructura de l'edifici històric de la ciutat, amb 113 anys d'antiguitat, i s'ha transportat per carretera fins a la nova localització de Kiruna. L'espectacle ha reunit a 10.000 persones que han volgut veure com es desplaçava l'edifici.
Un projecte que ignora les comunitats indígenes
El projecte de la mina ha obligat a moure milers de cases i persones i, de fet, té un impacte molt més greu en la vida dels habitants de Kiruna que, amb un tipus d'economia, cultura i costums propis, hauran de refer i readaptar-se a una nova ciutat.
Per la comunitat indígena lapona que viu a Kiruna, els samis, la indústria minera ha tingut un efecte transformador en la vida de la població des de fa més de cinquanta anys. La població
Traslladar tota una ciutat, amb totes les vides i maneres de viure que hi habites no és una tasca fàcil ni tampoc amb poques conseqüències. Per exemple, l'ampliació de la mina i l'abandó de la ciutat actual afectaria les pastures dels rens i, per tant, a la tradició ramadera de la regió.
D'altra banda, l'empresa LKAB ho descriu com un "moment històric", i ha fet del trasllat de l'església un espectacle digne de televisar.