Trump expulsarà de Washington D.C. tota la població sense llar

El president dels EUA, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge la intenció d'expulsar "immediatament" tota la població sense llar de la capital, Washington D.C., en un avançament de la roda de premsa de dilluns per anunciar un pla per reduir la criminalitat a la ciutat i que podria contemplar la declaració del control federal sobre ells.
"Faré que la nostra capital sigui més bella i més segura que el que ha estat mai. La gent sense llar se n'haurà de marxar immediatament", ha dit en un missatge a la seva plataforma Truth Social.
"Us dirigirem a llocs on anar, però seran lluny de la capital", i després s'ha dirigit als delinqüents: "Vosaltres no haureu d'anar enlloc, perquè acabareu a la presó, on us mereixeu".
El president ha assegurat que tot aquest procés acabarà "molt ràpidament, com a la frontera". "S'ha acabat l'anar de bon noi. Volem recuperar la nostra capital".
Què vol fer Trump amb Washington D. C.?
Dimecres, un empleat del Departament d'Eficiència Governamental (DOGE) va resultar ferit en un presumpte intent de robatori del seu cotxe, fet que va portar Trump a avisar de nou amb declarar el "control federal" de la ciutat, encara que també ha proposat prèviament altres mesures d'impacte semblant però circumscrites a la seguretat, com assumir el control de la Policia o desplegar la Guàrdia Nacional.
Trump no pot federar la ciutat tot sol: cal una llei del Congrés per revocar la Llei d'Autonomia de 1973, que atorgava als residents la facultat d'elegir els regidors i l'alcalde, que aproven i implementen les seves lleis locals.
El Congrés, on els republicans controlen ara mateix ambdues càmeres, sí que té autoritat per modificar o bloquejar les lleis de la ciutat, com va fer el 2023 quan va anul·lar un projecte de llei contra el delicte que hauria eliminat la majoria de les sentències mínimes obligatòries.
Les competències de seguretat són la clau?
La Llei d'Autonomia sí que concedeix a Trump la potestat d'assumir les competències de seguretat sempre que declari l'existència d'emergència que requereixin l'ús de la Policia Metropolitana per a finalitats federals. Aquesta mesura, però, podria ser apel·lada en els tribunals.
Trump va ordenar al juny el desplegament de milers d'efectius de la Guàrdia Nacional a Califòrnia per "recolzar" el Servei d'Immigració i Duanes (ICE) davant de les protestes a Los Angeles contra les batudes migratòries.