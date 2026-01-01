Nit de Cap d'Any plàcida tot i una mort en accident de trànsit i 117 detinguts

El balanç de la nit de Cap d'Any ha deixat 117 detinguts i un home mort en un accident de trànsit a l'N-II a Malgrat de Mar, tot i que no ha calgut lamentar incidents de gran magnitud en l'oci nocturn, segons el Departament d'Interior. I és que a banda d'aquesta incidència, la nit de Cap d'Any ha estat força tranquil·la a les carreteres catalanes i no s'han registrat més incidències rellevants en cap acte festiu.
El dispositiu especial dels Mossos d'Esquadra, amb prop de 1.800 agents activats, s'ha concentrat entre les 22:00 hores del 31 de desembre i les 10:00 de l'1 de gener. Del total de detinguts, 27 ho han estat per delictes de violència de gènere o en l'àmbit de la llar, un per delictes contra la llibertat sexual, 46 per delictes contra el patrimoni, 10 per lesions i 33 per altres fets.
Pel que fa al trànsit, i a banda de la víctima mortal, s'han denunciat 65 conductors per via administrativa i 19 per via penal en 1.188 lectures d'alcoholèmia. A més, 19 de les 27 lectures per droga que s'han realitzat, han donat positiu.
Pel que fa al sinistre mortal, es va produir a les 23:43 hores d'aquest dimecres, a tocar de les campanades, al punt quilomètric 676 de l'N-II, quan un turisme va sortir de la via, va caure en una zona boscosa i es va incendiar. La víctima és la passatgera posterior del vehicle, mentre que el conductor i l'acompanyant van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a l'hospital de Mataró. Amb aquesta, el 2025 es tanca amb 144 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana.
Els Bombers fan més de 100 actuacions per Cap d'Any
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, han atès més d'un centenar de serveis, el més greu dels quals ha estat l'accident de trànsit a l'N-II. El cos va desplaçar quatre dotacions a aquest servei per extingir l'incendi del vehicle, que va cremar completament. En general, els Bombers han actuat en vint accidents de trànsit.
En línies generals, la major part de les actuacions del cos han estat assistències tècniques, principalment per obertura d'habitatges, rescats urbans i incidències de baixa complexitat. Han atès també una desena d'incendis d'habitatges, tots ells resolts sense conseqüències grues, així com 14 incendis en contenidors, sense haver-hi simultaneïtat en cap lloc concret.
Entre els incendis d'habitatge, a les 22:00 hores, n'hi va haver un en un àtic en un bloc de sis plantes de Martorell, on no es van produir ferits però sí confinaments i evacuacions preventives. D'altra banda, a les 23:11 hores, es va produir un incendi en una habitació d'un hotel de Blanes per roba situada sobre una estufa i això va obligar a evacuar l'establiment fins que es va ventilar.
Ja aquest 1 de gener, a les 4:07 hores, va cremar un menjador d'un quart pis d'un edifici de planta baixa i quatre plantes a Tortosa. Es van veure afectades tres persones, una de les quals evacuada en estat menys greu pel SEM. Per últim, a les 7:42 hores s'ha produït un incendi en un local de Sant Just Desvern, on ha cremat la campana de la cuina.
Més de 6.000 trucades al 112 per 4.358 incidents
Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 6.171 trucades fins a les nou del matí, un 8,3% més que fa un any. El total d'avisos han estat per alertar de 4.358 incidents, un 6,3% més que el 2025. La majoria de les trucades -1.714 (27,8%)-, han estat per demanar assistència sanitària, mentre que 1.449 han estat per alertar d'agressions (23,4%), 167 (12,4%) per actuacions incíviques, 568 (9,2%) per problemes de seguretat, 381 (6,1%) per alertar d'incendis i rescats de persones, i 372 (6%) per robatoris, entre altres motius.
Per demarcacions, el 77,7% de les trucades s'han fet des de Barcelona (4.775), seguit de Tarragona (10,3% amb 633 trucades), Girona (7,8% amb 479 trucades) i Lleida (4,1% amb 253 trucades). Per municipis, Barcelona ha estat la localitat amb més trucades (2.158), seguida de l'Hospitalet de Llobregat (355), Badalona (195), Tarragona (167), Terrassa (151), Sabadell (108), Santa Coloma de Gramenet (103) i Mataró (95).