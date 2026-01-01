01 de gener de 2026

La nit de Cap d’Any se salda amb un accident mortal abans de les campanades

La passatgera posterior d'un turisme perd la vida en una sortida de via a l'N-II a Malgrat de Mar

Publicat el 01 de gener de 2026 a les 11:50
Actualitzat el 01 de gener de 2026 a les 11:51

Una dona va morir aquest dimecres a la nit, a les portes de Cap d'Any, en una sortida de via a l'N-II a Malgrat de Mar, al Maresme. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos van rebre l'avís a les 23:43 hores, per un sinistre al punt quilomètric 676 de l'N-II. Per causes que s'investiguen, un turisme va sortir de la via i va caure a una zona boscosa, on es va incendiar.

A conseqüència de l'accident, va morir una dona que anava a la part posterior del vehicle i també van resultar ferits menys greus dos homes, el conductor i l'acompanyant. Tots dos van ser traslladats a l'Hospital de Mataró.

Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers de la Generalitat i quatre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Si bé, els equips mèdics no van poder fer res per salvar la vida a la víctima.

Durant el 2025144 persones van perdre la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit. El 44% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables, entre els quals destaca l'elevat nombre de motoristes: 45 motoristes, 5 ciclistes i 13 vianants.

