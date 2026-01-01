Una dona va morir aquest dimecres a la nit, a les portes de Cap d'Any, en una sortida de via a l'N-II a Malgrat de Mar, al Maresme. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos van rebre l'avís a les 23:43 hores, per un sinistre al punt quilomètric 676 de l'N-II. Per causes que s'investiguen, un turisme va sortir de la via i va caure a una zona boscosa, on es va incendiar.
A conseqüència de l'accident, va morir una dona que anava a la part posterior del vehicle i també van resultar ferits menys greus dos homes, el conductor i l'acompanyant. Tots dos van ser traslladats a l'Hospital de Mataró.
Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers de la Generalitat i quatre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Si bé, els equips mèdics no van poder fer res per salvar la vida a la víctima.
Durant el 2025, 144 persones van perdre la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit. El 44% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables, entre els quals destaca l'elevat nombre de motoristes: 45 motoristes, 5 ciclistes i 13 vianants.