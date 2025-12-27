La família morta a Indonèsia és la d’un entrenador del València

L'home que ha mort al costat dels seus tres fills en l'accident d'una embarcació turística a Indonèsia és Fernando Martín, entrenador del València CF Femení B. El club ha confirmat la informació en un comunicat i a través d'una publicació a X en què ha donat suport i el condol als familiars, amics i companys del València CF, València CF Femení i de l'Acadèmia VCF. Els equips d'emergències van rescatar set persones de l'aigua –dos turistes espanyols, un guia turístic i quatre tripulants–, però es va perdre la pista dels quatre membres de la família, que han localitzat morts aquest dissabte.
Martín, de 44 anys, viatjava junt amb els seus tres fills de 12, 10 i 9 anys en el vaixell turístic KM Putri Sakinah, que recorria l'est de Bali. L'accident hauria estat provocat pel fort onatge i una avaria al motor de l'embarcació que transportava 11 passatgers a bord quan es va enfonsar, d'aquests, sis eren espanyols i els altres quatre són la família valenciana que finalment ha aparegut morta.
L'entrenador formava part del cos tècnic de l'equip femení B del València, que aquesta temporada competeix en Tercera RFEF. Va començar al club fa aproximadament una dècada, però ha sigut aquesta temporada del 2025 que assumia el càrrec al capdavant de l'equip femení del València CF.
El club ha fet un minut de silenci per la mort de Martín i els seus tres fills a bord de l'embarcació abans de l'entrenament d'aquest dissabte al camp.