Un club de l'Aràbia Saudita jugarà en una ciutat que encara no existeix

El Neom Sports Club, abans conegut com a Al-Suqoor Club, ha ascendit enguany a la Saudí Pro League i jugarà en una ciutat que encara no existeix: The Line, un projecte milionari de l'empresa saudí Neom que vol construir una ciutat lineal de 170 quilòmetres de llarg a la costa del Mar Roig a l'Aràbia Saudita.

El projecte és finançat per la família reial del país i consisteix en dues parets horitzontals de 500 metres que travessen el desert i amaguen en l'espai que hi ha entre elles un projecte de ciutat utòpic, on es projecta el nou camp de futbol del Neom Sports Club, amb capacitat per a 46.000 persones.

Un estadi a 350 metres del sòl

Les imatges pareixen fetes amb intel·ligència artificial, però la realitat és que és un projecte que es preveu finalitzar per a després del Mundial del 2034, quan el Neom SC es traslladarà de la seva seu a Tabuk al nou estadi de la ciutat lineal.

El camp estarà a 350 metres d'altura i el rodejaran dues parets de vidre que donen a un penya-segat. Es preveu instal·lar dos videomarcadors de 200 m² i habilitar l'entrada per a l'arribada del públic milionari en vaixells o creuers.

Nous fitxatges per a la nova temporada

Després d'aconseguir l'ascens per guanyar 3-0 a l'Al-Arabi, el Neom SC jugarà la Sadui Pro League contra altres equips del país com l'Al Nassr, l'Al Hilal, l'Al Ittihad o l'Al Ahli.

A més, té nou entrenador, el francès Christophe Galtier, que va deixar l'Al-Duhail SC de Qatar per començar a entrenar al Neom SC. I també comença la temporada amb nous fitxatges com el d'Alexandre Lacazette, qui ha abandonat l'equip lionès per incorporar-se al de l'Aràbia Saudta junt amb el seu company Said Benrahma, qui també jugarà la Lliga amb el Neom SC.