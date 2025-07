Els catalans Iris Tió i Dennis González es proclamen campions mundials

"Són valorats com un dels millors duets mixt de la història", alertava Andrea Fuentes abans de viatjar a Singapur per disputar els mundials. El duet format per Iris Tió i Dennis González ha actuat al ritme de Babe I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin i ha brillat a la piscina del World Aquatics Championships Arena.

El duet s'ha proclamat campió del món i ha tombat una de les poques barreres que quedaven en la natació sincronitzada espanyola, sempre amb una clara i determinant presència de nadadores catalanes. Aquesta victòria ha suposat el tercer or per a la delegació espanyola i per Iris Tió que ha protagonitzat tots els espectacles guanyadors.

La parella catalana ha ballat una coreografia anomenada El Desamor que ha captivat els jutges. El duet ha aconseguit una puntuació de 323,85, superat així la parella russa que s'ha quedat a quatre dècimes, que fins ara havia guanyat totes les seves proves.

🥇Tercera medalla de oro para España en los mundiales #AQUASingapore2025



🔝Iris Tió y Dennis González son los campeones del mundo del dúo mixto libre



😯Aventajaron en 0,4125 puntos a la pareja rusa



¡No te pierdas sin impresionante ejercicio!https://t.co/K8RxgKmHml pic.twitter.com/5IPgVat22I — Teledeporte (@teledeporte) July 25, 2025

Iris Tió, històrica

La catalana Iris Tió, ha fet història l'endemà de guanyar un altre or en el duet lliure femení i ja es consolida com a gran estrella de la natació artística mundial. Amb la d'avui ja suma sis medalles: tres d'or i tres de bronze. I mai ni una nadadora catalana ni espanyola havia pujat al número "1" del podi tres vegades. Tió ha explicat que la clau de l'èxit ha estat "trobar les nostres fortaleses i explotar-les al màxim", mentre que Dennis ha destacat el fet de compartir presència amb Tió en diverses categories i "això ens ha fet més forts".

Aquesta victòria ha suposat per a Dennis la quarta medalla: una d'or, dues de plata i una de bronze. I a tot això s'hi suma ser el primer home en la història de la natació sincronitzada en proclamar-se campió amb un equip. Tot i haver guanyat i brillat, la jove parella catalana encara pot guanyar un altre guardó mundial si pugen al podi en la categoria d'acrobàcies per equips, la darrera competició del mundial.