Normalitat a l'aeroport del Prat en la primera jornada de vaga

Normalitat a l'aeroport del Prat durant aquest divendres al matí, en la primera jornada de vaga del personal de terra durant el pont d'agost. La vaga ha estat convocada pels treballadors d'Azul Handling, la filial de Ryanair.
Els vols de la companyia han sortit sense endarreriments destacables i a la Terminal 2 de l'aeroport, des d'on opera Ryanair, no s'han registrat cues ni aglomeracions als taulells, que comptaven tots ells amb presència de treballadors.
La vaga, convocada per franges, contempla una primera aturada de 5 a 9, que anirà seguida d'altres aturades de 12 a 15 i de 21 a 0. Per altra banda, a partir del dissabte 16 també començarà la vaga de la companyia Menzies, que treballa per Emirates, British Airways, Avianca, Latam, American, Turkish Airlines, EgyptAir, Aer Lingus, Norwegian, Wizz Air i Transavia.
Les dues vagues les ha convocat el sindicat de la UGT per la falta de creació de feina estable i de consolidació de la jornada per al personal fix i els "incompliments en matèria de drets laborals amb el que Ryanair castiga la plantilla", segons va criticar el sindicat aeri, FeSMC-UGT.
Dies de vaga d'Azul Handling (Ryanair):
Agost
- 20, 22, 23 i 24
- 27, 29, 30 i 31
Setembre
- 3, 5, 6 i 7
- 10, 12, 13 i 14
- 17, 19, 20 i 21
- 24, 26, 27 i 28
Octubre
- 1, 3, 4 i 5
- 8,10, 11, i 12
- 15, 17, 18 i 19
- 22, 24, 25 i 26
- 29 i 31
Novembre
- 1 i 2
- 5, 7, 8 i 9
- 12, 14, 15 i 16
- 19, 21, 22 i 23
- 26, 28, 29 i 30
Desembre
- 3, 5, 6 i 7
- 10, 12, 13 i 14
- 17, 19, 20 i 21
- 24, 26, 27, 28 i 31
Aeroports afectats
En el cas de Azul Headling, a diferència de Menzies, la vaga és a escala estatal i afecta a tots els aeroports on Ryanair té bases fixes:
- Madrid-Barajas
- Barcelona-El Prat
- València
- Sevilla
- Màlaga
- Alacant
- Palma de Mallorca
- Eivissa
- Girona
- Tenerife Sud
- Lanzarote
- Santiago de Compostel·la