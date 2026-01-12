La Bressola, «Cavall Fort» i Tradicionàrius, finalistes de la tretzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig

La tretzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ja té designats els finalistes per la gala que se celebrarà el dilluns 23 de febrer a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Enguany són sis els finalistes, el doble que l'any passat, però es mantenen els tres per al Premi Martí Gasull i Roig i s’afegeix, per primera vegada, un trio de finalistes per al Premi a la Innovació. En la primera categoria, dotada amb 3.000 euros, hi competiran la xarxa d’escoles associatives nord-catalanes La Bressola, la revista de còmic Cavall Fort i el Centre Artesà Tradicionàrius de promoció de música i cultura tradicional.
Els premis, que organitza cada any Plataforma per la Llengua, volen reconèixer persones o entitats que hagin destacat en la defensa o la promoció de la llengua catalana. Pel que fa a la segona categoria del Premi a la Innovació, dotat amb 2.000 euros, els finalistes són el canal de difusió de contingut audiovisual per aprendre la llengua Easy Catalan, el creador de contingut especialitzat en música en català Cat Lletres i el programa de ràdio sobre el Futbol Club Barcelona i el món del futbol, La Sotana.
Després de la deliberació del jurat entre les propostes de 197 persones, aquest dilluns 12 de gener s'obre el període de votació popular a través del web www.premismartigasull.cat perquè tothom pugui triar els mereixedors dels guardons en les dues categories. El termini per votar acabarà el divendres 6 de febrer i les propostes guanyadores s'anunciaran durant l'acte de lliurament dels premis.
A la gala del 23 de febrer, a més del Premi Martí Gasull i Roig i el Premi a la Innovació, també es lliurarà el Premi Especial del Jurat, que s’anunciarà prèviament al llarg del mes de febrer. Aquest és un reconeixement de caràcter honorífic i distingeix una persona amb una trajectòria acreditada en la defensa de la llengua catalana. Fins ara, n'han estat mereixedors els editors Eliseu Climent i Joan Vall Clara, la filòloga i activista Blanca Serra, el pedagog Joaquim Arenas, els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals, i l'escriptor Josep Vallverdú.
Els tres finalistes al Premi Martí Gasull i Roig
En edicions anteriors, els premis van reconèixer l’editorial valenciana Afers, la revista infantil valenciana Camacuc, VilaWeb, Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, la Llibreria Catalana de Perpinyà, la cooperativa Som Energia, Catalunya Ràdio, la comunitat sikh de Catalunya, el grup Bon Preu, Escola Valenciana i l'Assemblea de Docents de les Illes Balears. Enguany, en la línia de reconèixer el treball fet per la llengua catalana, La Bressola és un dels tres finalistes, ja que és una xarxa d’escoles associatives que té com a objectiu recuperar la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord.
El segon finalista, la revista de còmic en català Cavall Fort, també posa complicada la decisió. Destinada a infants i adolescents, aquest còmic va nàixer el desembre del 1961, es publica cada dues setmanes des de fa més de seixanta anys. Amb més de 1.500 números a l’esquena, per les seves pàgines han passat els grans noms de la literatura catalana i del món de la il·lustració i ha aconseguit educar generacions de lectors fomentant la creativitat, el pensament crític i l’amor per la cultura i la llengua.
El tercer competidor pel guardó és el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), un espai cívic de la ciutat de Barcelona, gestionat per l’Associació Cultural TRAM, que es dedica des de l’any 1993 a promoure la música i la cultura tradicionals catalanes. Programa de forma regular concerts, balls i sessions d’improvisació i intercanvi entre artistes, i actua com a seu de diverses colles i grups musicals.
Els tres finalistes al Premi a la Innovació
Fins ara, el Premi a la Innovació, que vol reconèixer projectes transformadors que suposin un revulsiu per a la llengua catalana en el context actual, ha recaigut en la drag-queen Jèssica Pulla i dos creadors de contingut: l'ebrenca Cèlia Espanya i el valencià Fran Tudela, més conegut com a «Cabrafotuda». Enguany el jurat ha triat a tres finalistes que compleixen amb aquest requisit. Easy Catalan és un projecte nascut el 2018 que es dedica a crear contingut audiovisual per a aprenents de català. El contingut dels seus vídeos es fonamenta en entrevistes de carrer amb parlants reals, per ensenyar la llengua a través d’un discurs autèntic i sense guió.
El segon finalista en la categoria Innovació és Cat Lletres és un comunicador i creador de contingut a les xarxes socials, especialitzat en música en català. Va començar creant video lyrics (vídeos musicals en què la lletra de la cançó apareix escrita a la pantalla mentre sona la música), tot i que el seu perfil ha anat evolucionat i actualment fa continguts diversos, com ara entrevistes de carrer, rànquings o humor.
La Sotana és un programa de ràdio sobre el Barça i el món del futbol, que s’emet des del 2014, que ha guanyat molta fama i seguidors entre els fans del futbol pel to i la manera en què parlen del club en format pòdcast. Els seus integrants són Andreu Juanola, que fa el paper de moderador, Manel Vidal Boix, Joel Díaz i Modgi.