S’incendia una església al barri de Sants

L’Església Adventista del Setè Dia de Sants, situada al carrer de Violant d’Hongria Reina Aragó, del barri de Sants, s’ha incendiat provocant una intensa columna de fum. Els bombers s’han traslladat al lloc dels fets i han extingit el foc poc després de l’incendi. De moment, no hi ha constància de cap ferit.\r\n\r\nEls pèrits encara no han determinat les causes que han encès el foc, però fonts municipals asseguren que s’han cremat diversos aparells d’aires condicionats que s’ubicaven dins l’edifici. L’incendi només ha afectat l’església i no s’ha estès ni ha danyat als locals del costat.\r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n