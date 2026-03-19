19 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

S’incendia una església al barri de Sants

Els bombers han extingit el foc, que no ha afectat els edificis del costat

  • Lateral d'un cotxe de Bombers -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de març de 2026 a les 17:35
Actualitzat el 19 de març de 2026 a les 18:36

L’Església Adventista del Setè Dia de Sants, situada al carrer de Violant d’Hongria Reina Aragó, del barri de Sants, s’ha incendiat provocant una intensa columna de fum. Els bombers s’han traslladat al lloc dels fets i han extingit el foc poc després de l’incendi. De moment, no hi ha constància de cap ferit.

Els pèrits encara no han determinat les causes que han encès el foc, però fonts municipals asseguren que s’han cremat diversos aparells d’aires condicionats que s’ubicaven dins l’edifici. L’incendi només ha afectat l’església i no s’ha estès ni ha danyat als locals del costat.

Hi haurà ampliació.

