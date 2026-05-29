Set de cada deu alumnes de grau superior en modalitat dual troben feina

Set de cada deu estudiants de grau superior en modalitat dual troben feina, segons la dinovena edició de l'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2025. L’informe, elaborat pel Departament d’Educació i Formació Professional i el Consell General de Cambres, ha analitzat la situació laboral i formativa de les persones graduades en ensenyaments professionalitzadors el curs 2023-2024, enquestades entre sis i nou mesos després d’haver finalitzat els seus estudis.
L'informe constata que la inserció laboral és més alta entre l'alumnat que ha cursat el cicles formatius en alternança dual, tant els de grau mitjà com els de grau superior, i que aquesta modalitat també afavoreix la continuïtat formativa. Així, el 72,15% dels estudiants de dual de grau superior treballen o combinen estudis i feina. En el conjunt de l’FP, la taxa d’inserció laboral s’ha mantingut estable, per sobre del 50%, en les últimes tres edicions de l’estudi. Concretament, en aquesta edició s’ha situat en el 52,5%.
Per edats, la taxa d’inserció laboral ha augmentat de manera notable a partir dels 20 anys i se situa en el 57,13% entre els graduats de 20 a 24 anys; és del 71,78% entre les persones de 25 a 29 anys i del 75,47% entre els majors de 30. Per gèneres, les dones han mantingut una taxa d’inserció global del 54,7%, quatre punts per sobre del percentatge d'inserció dels homes. Més de dos terços de l'alumnat considera que el el cicle formatiu cursat els ha estat útil per trobar feina.
Les famílies amb més inserció laboral en grau mitjà han estat indústries extractives, seguretat i medi ambient, energia i aigua, indústries alimentàries i fusta, moble i suro. Pel que fa a grau superior, encapçalen el rànquing fusta, moble i suro, transport i manteniment, indústries alimentàries, instal·lació i manteniment, i fabricació mecànica. L’empresa on s’ha realitzat l’estada formativa ha continuat sent la principal via d’accés al mercat laboral per a les persones ocupades en ambdós casos.
Continuïtat formativa
L’augment de la continuïtat formativa entre l'alumnat de la modalitat dual s’ha reflectit en les opcions educatives dels graduats. Així, el 86,9% dels titulats de grau mitjà ha continuat estudiant un grau superior, mentre que el 6,3% ha cursat un altre grau mitjà. En el cas del grau superior, el 62,2% ha seguit l'itinerari a grau universitari, mentre que un 19% ha decidit cursar un altre cicle de grau superior.
El percentatge de continuïtat formativa en el conjunt de l'FP ha estat del 55,6%, resultat de la suma dels que estudien i dels que compaginen estudis i feina. Aquesta xifra supera en gairebé un punt a la de l’estudi anterior i se situa tres punts per sobre de la de l'any 2023.