L’Institut Mollerussa estrenarà un nou cicle d’FP d’Elaboració de Productes Alimentaris

L’Institut Mollerussa ampliarà la seva oferta formativa el curs vinent amb la incorporació d’un nou cicle formatiu de grau mitjà d’Elaboració de Productes Alimentaris. El programa, que disposarà de 30 places en el primer any, tindrà una durada de 2.000 hores repartides en dos cursos acadèmics. La meitat d’aquestes hores es desenvoluparan en empreses del sector, en format d’estada formativa, amb l’objectiu de reforçar l’aprenentatge pràctic i el contacte directe amb l’entorn productiu.
La nova titulació combinarà continguts teòrics i pràctics centrats en la transformació i l’envasament d’aliments, així com en el manteniment d’equips i maquinària industrial. El currículum també inclourà formació específica en higiene i seguretat alimentària i en prevenció de riscos laborals, àmbits clau dins la indústria agroalimentària.
Entre els continguts destacats hi haurà l’estudi de les matèries primeres, els processos de conservació i transformació, la tecnologia aplicada a la producció, així com nocions de comercialització i gestió de magatzem. L’objectiu és oferir una formació integral que permeti a l’alumnat conèixer tot el recorregut del producte, des de l’elaboració fins a la seva distribució.
Pel que fa a les sortides professionals, el cicle capacitarà per treballar com a elaborador de productes alimentaris, operador de maquinària específica, supervisor de línies d’envasament i embalatge, personal de vendes del sector o responsable de magatzem.
L’anunci oficial s’ha fet públic en el marc de la presentació del saló FormaOcupa 2026, dedicat a la formació i l’ocupació a Lleida. A l’acte hi han participat la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil; el secretari de Formació Professional, Francesc Roca; el president de l’agrupació empresarial Agrupem del Pla d’Urgell, Joan Caba; el director dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional, Ruben Mansilla, i el director de l’Institut Mollerussa, Antoni Reig.
Segons ha explicat Núria Gil, la iniciativa neix d’una demanda directa del teixit empresarial del Pla d’Urgell. El passat mes de novembre, Agrupem va traslladar a la Delegació del Govern la necessitat de formar professionals qualificats en l’àmbit de l’elaboració alimentària, davant la dificultat de trobar personal especialitzat a la comarca. Després d’analitzar la proposta, el Departament d’Educació i Formació Professional ha decidit adaptar la planificació prevista i autoritzar la implantació del nou cicle a partir del setembre vinent.