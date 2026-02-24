Augment de víctimes mortals a les carreteres lleidatanes: 27 morts el 2025

Les carreteres de la província de Lleida van registrar 27 víctimes mortals durant el 2025, una xifra lleugerament superior a la de l’any anterior, segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT). La comarca del Segrià concentra gairebé la meitat dels casos, amb 15 morts, convertint-la en la zona amb més sinistralitat de tot Catalunya.
En paral·lel, s’han comptabilitzat ferits greus en 429 accidents a la província, una xifra similar a la de l’any anterior, tot i que els Mossos d’Esquadra han intensificat els controls amb 53.356 inspeccions realitzades arreu de Catalunya. Els positius en alcohol han disminuït un 15%, mentre que els positius en drogues han augmentat un 3,5%.
Col·lectius vulnerables i tipus d’accidents
Entre les víctimes mortals lleidatanes, els motoristes continuen sent el col·lectiu més afectat, amb 8 morts, seguits de vianants (2) i ciclistes (1). La resta viatjaven en turismes, vehicles pesants o furgonetes. Pel que fa als accidents, la majoria han estat xocs frontals i col·lisions laterals, amb alguns encalços i atropellaments.
La proporció de sexes manté la tendència general catalana: el 75% de les víctimes mortals i ferides greus són homes i el 25%, dones. Una de les dades més preocupants és l’augment de víctimes entre els menors de 35 anys, amb 12 joves morts a la província, 7 d’ells menors de 25 anys.
Sinistralitat per comarques
El Segrià lidera la sinistralitat amb 15 víctimes, seguit de La Noguera i El Pallars Jussà, amb 3 i 2 morts respectivament. Altres comarques han registrat casos aïllats, però la concentració al Segrià crida especialment l’atenció a les autoritats locals. Els Mossos recorden la necessitat de respectar els límits de velocitat i extremar la precaució, especialment en carreteres interurbanes amb més trànsit i zones amb més motoristes.
Tot i l’increment lleuger a Lleida, a nivell català les dades mostren un augment del 1% en víctimes mortals a la xarxa viària, amb 193 morts en 185 accidents, comparat amb 191 morts el 2024. La xarxa urbana, en canvi, presenta una disminució del 11%, amb 49 morts, destacant la millora en zones amb més densitat de trànsit.
Els motoristes continuen sent el col·lectiu més vulnerable de Catalunya, amb 45 morts, seguits de vianants i ciclistes. Les vies més perilloses aquest 2025 han estat l’AP-7, l’N-II, la C-58 i l’A-2, amb trams especialment conflictusos com Hostalric-La Roca del Vallès i Cambrils-Ulldecona.