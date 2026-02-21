Mor una conductora d’un turisme en una col·lisió a Artesa de Segre

El Servei Català de Trànsit informa que ahir a la nit es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 51 de la C-26 a Artesa de Segre, a la Noguera. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.53 h.
Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i un totterreny. A conseqüència de l’accident, ha mort la conductora i única ocupant de la del turisme. Es tracta d’una dona de 36 anys, AN.B., veïna de Mollerussa. Els cinc ocupants del totterreny han estat traslladats en estat lleu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Arran del sinistre, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima, ja són 12 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
Telefon per als familiars
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar-los a conèixer els recursos existents, informar-los sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i proporcionar-los suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.