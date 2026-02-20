Els cops de calor amenacen la cervesa del futur

Els episodis extrems de calor als camps de Ponent estan alterant les propietats de l’ordi i en redueixen l’aptitud per a la producció de malta i cervesa. Així ho constata el projecte ResOrMa, impulsat pel grup Damm i la malteria La Moràvia, amb la participació de Semillas Batlle, Cupasa i el centre de recerca Agrotecnio. La investigació ja ha identificat varietats més resistents a la calor, un pas clau per garantir la disponibilitat d’ordi cerveser en un context de canvi climàtic. L’estudi finalitzarà al maig i tindrà continuïtat amb un doctorat industrial per ampliar els assajos i reforçar-ne les conclusions.
Els experiments s’han dut a terme en camps de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell) i Gimenells (Segrià), on s’ha analitzat l’impacte dels cops de calor i del rebrot precollita provocat per la pluja. Els investigadors han aplicat pluges artificials al laboratori i han cobert espigues amb estructures de fusta per generar un efecte hivernacle i simular temperatures extremes durant l’ompliment del gra. L’objectiu és classificar varietats segons la seva tolerància i homologar-ne de noves.
Segons la catedràtica de la Universitat de Lleida i investigadora d’Agrotecnio, Roxana Savin, la calor provoca canvis en el pes i el calibre del gra, així com en la proporció de midó, proteïnes i betaglucans, elements determinants en la qualitat de la malta. L’aplicació d’altes temperatures ha comportat un augment de la proteïna i una reducció del calibre, mentre que altres paràmetres com la friabilitat i la humitat s’han mantingut estables. En canvi, la viscositat i el contingut de betaglucà han mostrat comportaments diferents segons la ubicació.
La pèrdua de qualitat té un impacte directe en la indústria cervesera i en la renda agrària, ja que un ordi que no compleix els estàndards s’ha de destinar a pinso, amb menys valor afegit. El projecte, que ha obert la tercera edició del cicle "Breakfast4Inno" al Parc Agrobiotech de Lleida, està finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En la inauguració, el conseller Òscar Ordeig va remarcar que el sector agroalimentari només mantindrà el seu lideratge si aposta pel coneixement i la innovació, amb l’objectiu de consolidar Lleida com a pol internacional d’innovació agroalimentària.