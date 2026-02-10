Detinguda a Guissona una antiga víctima del «fals amor» reconvertida en col·laboradora d’una estafa bancària

La Policia Espanyola ha desarticulat una organització que cometia estafes de caire sentimental a través d’Internet i que amb els fons defraudats es feien desviacions a una gran quantitat de comptes bancaris a països tercers, incloent inversió en criptomonedes. Entre els onze detinguts, hi ha una dona de Guissona (Segarra) que ha resultat ser una antiga víctima de la coneguda estafa com el “fals amor” que ara s’havia reconvertit en “mula” bancària. Segons la policia, aquesta detinguda era la principal destinatària dels fons, rebent aproximadament el 80% del capital estafat. A Lleida també s’ha detingut l’administrador d’un establiment d’informàtica per fer tasques de blanqueig de capitals.
La policia creu que l’entramat que s’ha desarticulat hauria estafat més de 100.000 euros que 55 famílies havien confiat a una agència de viatges, a Màlaga, contractant paquets vacacionals que mai no van arribar a disfrutar. Segons la policia, el gerent de l’agència, que va tancar el negoci de cop i volta després d’anys de bona reputació al sector, hauria desviat els diners dels seus clients en benefici de la xarxa criminal, en caure en la trampa d’un fals romanç virtual, en el que va tractar d’afavorir un militar en conflictes econòmics i destinat al Líban. La principal sospitosa, que va ingressar a presó provisional, va passar a convertir-se en part connivent en el frau.
Hi ha onze detinguts per la seva suposada participació en delictes d’estafa i blanqueig de capitals, en diferents províncies de l’Estat: Màlaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) i Barcelona (2). També es van fer 7 registres a Màlaga (1), tres a Lleida, un a Barcelona, un a Valladolid i un a Sevilla.
En total, la Policia Nacional ha intervingut 28.730 euros en efectiu i 8.725 dòlars en criptoactius, i s’ha procedit al bloqueig preventiu de 10 immobles valorats en uns 600.000 euros i tres vehicles a motor.