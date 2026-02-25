S’enfronta a 14 anys per intentar cremar viva la seva parella mentre dormia a Artesa de Segre

El Ministeri Fiscal demana una condemna de 14 anys de presó per a l’home acusat d’intentar matar la seva parella calant-li foc mentre dormia al domicili que compartien a Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera. Els fets es remunten al 28 de novembre de 2022 i l’acusat s’enfronta a un delicte de temptativa d’assassinat en concurs amb un delicte d’incendi.
A més de la pena privativa de llibertat, la Fiscalia reclama que l’home no pugui acostar-se a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant un període de 20 anys. Aquesta prohibició hauria de ser controlada mitjançant un dispositiu telemàtic de seguiment. El ministeri públic també proposa que, un cop complertes les tres quartes parts de la condemna, la pena pugui ser substituïda parcialment per l’expulsió del territori espanyol, amb la prohibició de retorn durant una dècada.
Una agressió de matinada
Segons l’escrit d’acusació, els fets van tenir lloc cap a les quatre de la matinada en un habitatge situat a la plaça Major d’Artesa de Segre. La dona dormia al sofà quan, presumptament, l’home la va ruixar amb un líquid inflamable i hi va calar foc amb la intenció de provocar-li la mort. Prèviament, segons la Fiscalia, li hauria adreçat una amenaça explícita.
La víctima va patir cremades en un 18% del cos i va ser evacuada a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona per rebre atenció especialitzada. En la seva declaració, va assegurar que la seva parella havia actuat de manera deliberada i que després dels fets havia fugit del lloc.
L’acusat, de 39 anys, va ser detingut pels Mossos d’Esquadra unes hores més tard en el domicili d’un conegut. Dos dies després, el jutjat de guàrdia de Balaguer en va decretar l’ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança, situació en què es manté.
Versions contradictòries
En fase d’instrucció, la dona va relatar que aquella nit havia anat a dormir cap a les onze i que l’home havia entrat al domicili i li havia regirat la bossa, una conducta que, segons va indicar, ja s’havia produït anteriorment per obtenir diners per comprar drogues. També va explicar que, enmig de les flames, l’home l’hauria intentat arrossegar mentre li deia que tots dos s’estaven cremant.
Diversos veïns van declarar que la parella mantenia discussions freqüents i que ell li exigia diners sovint. Una testimoni va assegurar haver vist la víctima amb cremades visibles al rostre i als cabells, mentre l’acusat es trobava al seu costat sense mostrar reacció aparent. Alguns residents de l’edifici van haver d’evacuar l’immoble per la façana exterior a causa del foc.
Per la seva banda, l’home sosté que havia abandonat el pis després d’una discussió i que va tornar en adonar-se de l’incendi. Segons la seva versió, va intentar apagar les flames i va treure la dona al carrer per auxiliar-la.
En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia reclama una indemnització de 120.000 euros per a la víctima per les lesions sofertes, així com 16.600 euros per als propietaris de l’immoble pels danys materials ocasionats pel foc. El judici està assenyalat per al 5 de març a l’Audiència de Lleida, on es dirimirà la responsabilitat penal de l’acusat en uns fets qualificats pel ministeri públic com d’extrema gravetat.