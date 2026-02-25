Botifarra negra i pilota, la fórmula de l'èxit d'una carnisseria de Vilaller

El Fòrum Gastronòmic de Girona ha tingut enguany accent ribagorçà. La carnisseria Porté-Estop de Vilaller ha signat una actuació excepcional en un dels certàmens més rellevants de l’Estat en l’àmbit de la carn artesanal, aconseguint els tres primers premis en joc. Un triplet que consolida l’establiment com un referent del sector i que no és gens habitual en aquest tipus de competicions.
Els reconeixements han recaigut en la millor botifarra negra, la millor pilota i la millor combinació d’ambdues elaboracions. El jurat ha subratllat l’equilibri organolèptic de les peces presentades, així com la qualitat de la carn utilitzada i el respecte escrupolós pels temps i tècniques tradicionals de curació. "Tot el procés el fem nosaltres, des de la selecció de la matèria primera fins al producte final. El fem al nostre obrador", explica Anna Maria Estop, carnissera al capdavant del projecte.
Ella i el seu fill, Josep Lluís Porté, han fet de la recuperació del patrimoni culinari de la Ribagorça la seva principal línia de treball. La seva tasca s’ha basat en estudiar com s’elaboraven antigament plats com l’escudella i adaptar aquelles fórmules a les exigències actuals sense perdre’n l’essència. El resultat és una producció que combina rigor històric i criteri gastronòmic contemporani: "Amb aquesta manera de treballar busquem la màxima qualitat però també reforçar la nostra identitat culinària", assegura Estop en declaracions a Nació.
La carnissera ribagorçana destaca que, tradicionalment, la conservació dels aliments depenia del coneixement i no de la tecnologia. En aquest camí, han comptat amb la col·laboració de restauradors i cuineres de la comarca, reforçant així una xarxa local compromesa amb la preservació del llegat gastronòmic.
Quasi 50 anys de trajectòria
La trajectòria del negoci es remunta al 1976, quan Ana Maria Estop i el seu marit van obrir la carnisseria. Gairebé cinquanta anys després, ella continua atenent la clientela amb la mateixa dedicació. El reconeixement obtingut a Girona és, per a la família, una recompensa: "Estem molt contents que després de tants anys haguem tingut aquest reconeixement. És un premi a dècades de constància, artesania i defensa de la carn de proximitat". Una història de continuïtat que ara suma un nou capítol d’èxit.