Un empat agònic evita la derrota de l’Atlètic en un duel imprevisible (3-3)

L’Atlètic Lleida va rescatar un punt en el temps afegit davant el Barbastre després d’un enfrontament ple de girs inesperats, errors determinants i un tram final absolutament descontrolat. El conjunt lleidatà va començar el partit amb mal peu. En la primera fase del duel, una acció mal resolta al darrere va acabar amb Lavsamba superant la defensa i establint el 0-1 al minut 8. El cop va ser dur, però no definitiu.
Amb el marcador en contra, els locals van fer un pas endavant. Van monopolitzar la possessió i van instal·lar el joc a camp contrari. Les arribades es van anar acumulant fins que Moró va posar a prova el porter visitant amb una ocasió clara. Poc després, el mateix jugador va aprofitar un rebot dins l’àrea per restablir la igualada amb un xut potent. Abans d’enfilar el camí dels vestidors, l’Atlètic va completar la remuntada. Una acció a pilota aturada, iniciada amb un servei de banda, va acabar amb una rematada de cap de Campins que va situar el 2-1 i va desfermar l’optimisme a la graderia.
La segona part, però, va tenir un desenvolupament molt diferent. El Barbastre va incrementar la pressió i va començar a generar perill amb insistència. Després d’un primer ensurt salvat in extremis sota pals, una acció dins l’àrea va acabar amb penal favorable als visitants. Kun va convertir-lo i va tornar a equilibrar el marcador.
A partir d’aquí, l’Atlètic va perdre presència ofensiva i es va mostrar imprecís. Quan el partit semblava destinat a l’empat, Fernández va sorprendre amb un llançament llunyà que va capgirar novament el resultat a favor dels aragonesos en el minut 90.
Lluny de rendir-se, els lleidatans van reaccionar immediatament. En l’acció posterior, l’àrbitre va assenyalar penal per unes mans dins l’àrea i Boris va transformar-lo amb sang freda per fer el 3-3. Encara hi va haver temps per a més polèmica i una pilota al travesser que hauria pogut decantar definitivament el duel.
En la valoració posterior, Jordi López va descriure el matx com una muntanya russa emocional. Va subratllar que l’equip va saber refer-se del mal inici i dominar el primer temps, però va admetre que a la represa va faltar determinació per gestionar el ritme i evitar que el rival creixés. Malgrat tot, va posar en relleu la capacitat de reacció final com a element positiu.