Reclamen que els pressupostos incloguin la reforma de l'INS Terres de Ponent de Mollerussa

La comunitat educativa de l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa reclama als grups polítics que incloguin la reforma del centre a les negociacions dels pressupostos per al 2026. En concret, demanen que es garanteixi l'execució de la resolució aprovada pel Parlament al desembre que insta el Govern a "prioritzar les obres d'ampliació", planificar una "reforma integral" de l'equipament i instal·lar un ascensor de manera urgent. Afirmen que sense una dotació econòmica als nous comptes, aquesta resolució pot quedar en "paper mullat". Davant d'això, l'AFA del centre ha intensificat els contactes amb els portaveus parlamentaris i també ha enviat una carta al president de la Generalitat i al Departament d'Educació.
La comunitat educativa de l'Institut Terres de Ponent fa anys que reclama la millora i reforma del centre davant els problemes creixents de falta d'espai. El centre està en funcionament des del 1980 i, segons l'AFA, està pensat per a uns 250 alumnes, una xifra que s'ha pràcticament doblat amb el pas del temps. Això ha fet que els docents hagin hagut d'adaptar espais com el menjador o els tallers de tecnologia i els laboratoris per a fer classes ordinàries.
Les principals demandes de la comunitat que es van aprovar a la comissió del Parlament del desembre, inclouen la instal·lació immediata d'un ascensor per garantir l'accessibilitat, l'ampliació d'espais per adequar el centre al volum real d'estudiants i evitar el "col·lapse" de les aules i una reforma estructural que posi fi a "l'obsolescència d'alguns equipaments".
"L'aprovació de la resolució va ser un pas històric, però els nostres alumnes i docents no necessiten bones paraules, necessiten fets i infraestructures dignes. No entendríem que els mateixos grups que van votar a favor de la reforma el desembre, ara no hi destinessin els recursos necessaris als pressupostos", han afirmat des de la representació de les famílies.