Aquests són els aliments que més s'han encarit al febrer

Els preus els aliments varien cada any i cada mes. Hi ha cops que es deu a un augment de la demanda, com pot ser el raïm per Cap d'Any, i hi ha cops que es deu a una menor oferta per episodis de sequera o fenòmens meteorològics extrems. Tot i això, no es pot menystenir que les cadenes de distribució coneixen els patrons de consum i saben fins on poden ajustar el preu per aconseguir els màxims beneficis.
En aquest sentit, FACUA-Consumidores en Acción ha analitzat l'evolució dels preus entre gener i febrer 2026 i amb el mes de febrer de l'any passat en vuit cadenes de supermercats de diversos productes de primera necessita com la fruita, verdura, pasta, ous, llegums, entre altres.
Variacions en l'últim mes
Un dels productes de temporada són les taronges i tot i que ara sigui l'època de l'any amb més oferta de taronges els preus han pujat. Concretament, la malla de taronja de quatre quilos ha experimentat de mitjana una pujada de preu del 8,9%. Desglossadament, on s'ha vist l'augment més gran ha estat al supermercat Dia, on ha passat de costar 3,59 euros al gener a 4,69 euros al febrer: un 30,6% més. Altres supermercats que han apujat els preus de les taronges són Hipercor i Mercadona. Per contra, Eroski, l'ha mantingut i Aldi l'ha baixat un 9,6%.
Un altre dels productes més consumits són les patates, un tubercle que tot i ser d'allò més barat no s'ha escapat de l'augment de preus. En aquest la variació depèn del supermercat, ja que n'hi ha alguns que n'augmenten el preu i altres que el rebaixen. Per ser precisos, la pujada més significativa l'ha fet Carrefour (46,08%), mentre al gener una bossa de cinc quilos valia 3,95 euros, al febrer val 5,77 euros. Aquest supermercat d'origen francès és el que fa disparar la mitjana, ja la resta de supermercat han mantingut el preu o, com Hipercor, l'han disminuït.
Durant el mateix període també ha augmentat el preu de les pastanagues -amb una mitjana de 3,4%-, les pomes golden -un 2,3%- i l'oli de gira-sol -un 1,5%-. Dels productes analitzats, els únics que s'han mantingut estables han estat la dotzena d'ous, la ceba i les llenties pardina.
Tot i que sembli que tot s'encareix, hi ha productes que s'abarateixen. La baixada de preus més significativa ha estat pels xampinyons, els quals en molts llocs s'ha mantingut el preu, però en supermercats com Alcampo s'ha abaratit un 17,09%. En la mateixa situació es troba les peres conferència, ha estat un dels productes més destacats a Eroski per la seva disminució del preu. Altres aliments que s'abarateixen son la farina de blat (-4,1%), l'enciam iceberg (-4%) i els macarrons (-2%).
Variacions interanuals
Si en un marge de només 31 dies hi ha variacions, entre un any i un altre encara són més destacables. En primer lloc, els ous de mida mitjana són els que més han augmentat de preu: ho han fet amb un 39,5% de mitjana. El lloc on més s'ha encarit ha estat a Lidl, on ha passat de costar 2,05 euros a 3,10 euros (51,2%). En el mateix sentit, de mitjana, les cebes costen actualment un 20,8% més que fa un any, mentre que l'encariment de les llimones ha estat del 16,1%.
En el cantó oposat, el litre d'oli d'oliva és el producte que més ha baixat de preu el darrer any. En concret, ho ha fet de mitjana un 19,5%. Per la seva banda, les peres conferència acumulen una baixada del 10,2%, les patates un 6,5%, la malla de taronges de quatre quilos un 4,3%.