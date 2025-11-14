Per què el preu dels ous s'ha disparat?

L'Índex de Preus de Consum (IPC) del darrer mes d'octubre ha sorprès per una dada concreta: el preu dels ous s'ha disparat un 15,8% a Catalunya. El creixement sobtat coincideix amb la grip aviària que ha obligat a confinar les aus de cria de totes les granges de l'Estat, però el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, s'ha afanyat a desmentir la relació entre els dos factors.
"L'evolució dels preus al mercat dels ous no ve d'ara, ni per aquests incidents de sanitat animal, sinó que s'ha produït des de l'any 2021 de forma progressiva. Ha passat el mateix i fins i tot amb xifres superiors en altres països de la Unió Europea", ha assegurat el ministre aquesta setmana. Tot i que la dinàmica és creixent en els darrers mesos, en les últimes setmanes ha tingut una acceleració que pot estar vinculada amb la grip aviària, tot i que no hi ha dades que ho confirmin.
En tot cas, les xifres avalen les declaracions de Planas. En l'àmbit estatal i segons les dades de l'INE recollides per Europa Press, el repunt d'aquest any va començar al març, per tant, abans que la grip aviària afectés les granges espanyoles. En aquell moment, el preu dels ous es va disparar un 11,4% interanual (un 7,2% en termes mensuals). Un mes després, els preus van pujar fins al 17,4% interanual, i des d'aleshores la inflació anual d'aquest producte s'ha mantingut per sobre del 18%, cosa que indica que la pujada va ser anterior als primers brots d'aquesta malaltia. Respecte fa dotze mesos, el creixement és del 22,5%.
Conseqüències de la crisi aviària
Tot i això, la crisi de la grip aviària ha obligat a sacrificar aproximadament 2,5 milions de gallines a Espanya de moment, després de notificar-se 14 focus de grip aviària en aviram, segons dades del Ministeri d'Agricultura. El virus no només afecta Espanya, sinó també altres països europeus. Per exemple, a Alemanya ja s'han detectat gairebé 60 focus; a Polònia, 17; i a Itàlia i França, 16 i 10, respectivament, segons les dades que publica el Ministeri. Des del mes de juliol s'han notificat 139 brots de grip aviària a granges avícoles d'Europa. A l'Estat, en les darreres setmanes el preu dels ous ha viscut un fort augment, consolidat amb la xifra de l'IPC d'octubre.
Consum i producció
Per justificar l'augment, Planas s'ha escudat en la diferència entre consum i producció. En aquest sentit, ha precisat que la producció nacional és del 120% respecte del consum habitual que hi ha a Espanya, i per això és el tercer país productor de la UE. A més, ha assenyalat que el 2024 el consum d'aquesta proteïna d'alta qualitat va pujar un 3%, mentre que la producció només ha augmentat un 0,4%. Els ous es consumeixen en un 98% de les llars catalanes.
Al factor del consum i la producció s'hi suma l'encariment provocat pels supermercats. Facua -organització en defensa dels drets dels consumidors- ha denunciat aquesta setmana que els ous mitjans han estat l'aliment que més ha pujat l'últim any, amb un creixement del 34%, destacant Lidl i Aldi, on la dotzena ha passat de 2,02 euros a 3,10 euros el novembre del 2025, suposant un increment anual del 53,5%. D'altra banda, la inflació provoca pujades en productes com la benzina, això fa que els intermediaris també apugin els preus i obliguin els supermercats a fer el mateix.