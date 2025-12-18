Aquests són els torrons tradicionals que més han pujat de preu

Ja és Nadal i a la taula no pot mancar el torró. Hi ha per a tots els gustos, de diferents sabors, colors i olors i, fins i tot, n'hi ha que són totalment originals i atrevits i surten del torró tradicional per oferir nous sabors. Això sí, hauràs de saber que si vols comprar el torró tradicional com cada any per a casa, enguany et sortirà més car que l'any passat, segons ha advertit un informe l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
Tant les varietats dures com les toves han experimentat una pujada important de preu, concretament, l'augment se situa en el 15% en comparació amb el desembre passat. El motiu? L'interior del torró, és a dir, les matèries primeres amb què es fabrica el de tota la vida: l'ametlla i l'ou.
L’informe de l'OCU, basat en l’estudi de més d’un centenar de productes diferents, situa el preu mitjà del quilo de torró tradicional al voltant dels 23 euros. Les marques comercials són les que més han pujat, en un 24%, fet que eleva el preu mitjà fins als 33 euros per quilo.
Les marques que més han augmentat
Algunes marques de torró tradicionals són les que més han augmentat el preu aquest desembre. El Lobo, originari de Xixona (Alacant) encapçala el rànquing amb pujades que superen el 50%. El Almendro, també de Xixona, ha augmentat el preu en els productes de la seva gamma Cosecha propia, El Quijote i Rey, totes amb increments superiors al 30%.
Les opcions de marca blanca tampoc s’han escapat de l’encariment, però amb un impacte més moderat, d’aproximadament un 9%, fet que les manté al voltant dels 15 euros el quilo. Per exemple, el torró tou d’Aldi, que s’ha encarit prop d’un 27%.
L'ou i l'ametlla: l'origen de l'augment de preus
Darrere d’aquest escenari hi ha l’evolució del preu dels ous i l’ametlla, ingredients fonamentals del torró de qualitat. L'Índex de Preus de Consum (IPC) del darrer mes d'octubre ja ens va avisar d'açò: el preu dels ous es va disparar un 15,8% a Catalunya. Un creixement que correspon amb el brot de grip aviària que ha obligat a confinar les aus de cria de totes les granges de l'Estat, però el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, s'ha afanyat a desmentir la relació entre els dos factors.
El preu de l'ametlla ha crescut de manera progressiva al llarg d’aquest any i ha passat d’uns 90 euros a uns 120 euros per cada 100 quilos. Les dades de mercat reflecteixen increments d’entre el 15% i el 25% segons la varietat de l'ametlla. Un altre component clau és la clara d’ou, indispensable per a l’elaboració del torró dur i tou.