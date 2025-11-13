El govern espanyol decreta el confinament de totes les aus de cria per aturar l'expansió de la grip aviària

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha decretat aquest dijous el confinament de les aus de cria de totes les granges de l'Estat davant l'increment del risc d'expansió de la grip aviària. La mesura preventiva, que ha entrat en vigor de manera immediata, vol evitar que l'aviram tingui contacte amb les aus migratòries que poden ser portadores del virus.
Des del juliol s’han detectat a l’estat espanyol 14 focus, la meitat dels quals a Castella i Lleó, a més de 53 aus silvestres i cinc captives. Ara, el mandat ministerial suposa estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d’autoconsum o les que produeixen carn o ous per a la seva directa al consumidor.
Amb la publicació del decret al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), totes les aus que es crien a l'aire lliure a l'Estat hauran de deixar de fer-ho. La prohibició era efectiva des de dilluns a les zones d'alt risc, però l'evolució de la propagació ha dut el govern espanyol a estendre-la, tal com ha explicat el ministeri que encapçala Luis Planas.
A qui afecta el confinament?
L'ordre publicada aquest dijous al BOE va dirigida a les explotacions agrícoles i a les d’autoconsum, així com a les que produeixen carn o ous per a la venda directa al consumidor. A més, inclou la prohibició de la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aviram, i la prohibició fer servir aigua procedent de dipòsits a què puguin accedir aus silvestres, excepte en cas que sigui tractada per garantir la inactivació de possibles virus de la grip aviària.
El Ministeri també ha prohibit la presència d'ocells de corral o altres tipus d'ocells captius als centres de concentració d'animals, inclosos els certàmens ramaders. Així mateix, els dipòsits d'aigua situats a l'exterior que siguin essencials per motius de benestar animal han de quedar ben protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
En els casos en què no sigui possible el confinament de l'aviram, l'autoritat competent de les comunitats autònomes pot autoritzar-ne el manteniment a l'aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada d'aus silvestres. En aquest cas, les aus s'hauran d'alimentar i abeurar a l'interior de les instal·lacions o a un refugi que impedeixi l'arribada d'aus silvestres i n'eviti el contacte amb els aliments i l'aigua destinats a les de corral.
Com es determina l'aplicació del confinament de l'aviram?
Per avaluar el risc de propagació de la grip aviària, es tenen en consideració factors com el nombre de focus notificats a Europa, els punts on es localitzen i els moviments d'aus silvestres des de zones de risc al continent. A l'Estat, s'ha constatat una abundància d'aus migratòries en zones d'aiguamolls, habitual aquesta època de l'any i, a més, el descens de les temperatures facilita la supervivència del virus. Per això, s'ha decretat el confinament total.