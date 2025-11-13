L'Agència Espacial Europea alerta d'una tempesta solar intensa que pot afectar Catalunya

Una tempesta solar que l'Agència Especial Europea ha categoritzat com a "intensa" ha arribat a les latituds més altes de la Terra aquest dimecres a la nit i, per la seva gran dimensió, es preveu que pugui afectar també latituds mitjanes com la de Catalunya i el conjunt de la península Ibèrica. Per això, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha avisat que es poden produir interferències en alguns sistemes.
La tempesta solar ha estat provocada per una enorme flamarada solar que es va observar aquest dimarts, amb l'expulsió de massa solar a una velocitat de 1.500 quilòmetres per hora. Per això, ha arribat a la Terra la nit d'aquest dimecres, tot i que aquests fenòmens compten amb un factor d'imprevisibilitat que dificulta concretar el període d'afectació.
Concretament, els efectes més severs s'han de produir aquest dijous al matí, però es poden allargar durant tot el dia. Es tracta principalment d'interferències en els sistemes que funcionen per satèl·lit, com els GPS; així com la xarxa elèctrica i sistemes de comunicació per ràdio a llarga distància.
El meteoròleg de 3Cat Eloi Cordomí ha informat que no es descarta que els efectes arribin a Catalunya, ja que la tempesta solar és tan gran que pot afectar gran part de l'hemisferi nord. El govern espanyol, però, fa una crida a la calma i assegura que no espera afectacions que posin el risc el funcionament habitual dels serveis essencials.
La tempesta solar també permet veure aurores boreals
Les aurores boreals -també conegudes com a aurores polars- són un fenomen de luminescència vinculat a un màxim de l'activitat solar. La matinada de dimecres, part del cel de Catalunya es va tenyir de tons rosats convertint el paisatge en un espectacle pels cinc sentits. El que va deixar bocabadats a totes aquelles persones que per un motiu o altre van matinar, efectivament, eren aurores boreals.
Les condicions d'aquest dimecres a la nit havien de permetre veure més aurores boreals en diversos punts de Catalunya on ja se n'havien vist durant la matinada de dimarts. Osona, el Lluçanès, l'observatori de Pujalt (Anoia), el Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) o l’estació de FGC Vallter, eren algunes de les zones on es podia repetir el fenomen, tot i que finalment no ha estat així.