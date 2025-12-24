El Cant de la Sibil·la ja sona a la catedral de Barcelona: què és?

Aquest dimecres el Cor Francesc Valls ha presentat una nova edició del Cant de la Sibil·la a la catedral de Barcelona, que enguany comptarà amb el compositor i contratenor Jordi Domènech per fer la revisió contemporània. Així, a dos quarts d'onze d'aquesta nit, després de l'ofici de lectures del dia de Nadal, es podrà escoltar per 18è any consecutiu la recuperació del Cant de la Sibil·la que va fer el Cor l’any 2009. Seguidament, se celebrarà la Missa del Gall presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.
A més de ser compositor, Domènech ha cantat en diverses ocasions el Cant de la Sibil·la. El contratenor ha explicat que la Sibil·la, que es va recuperar fa 18 anys, "és molt truculenta i això és part del seu encant i de la seva dificultat d'interpretació".
Però, què és el Cant de la Sibil·la? La Sibil·la és un personatge femení vestit a l'antiga amb riques vestidures i que amb una espasa a la mà, anuncia l’Apocalipsi. El seu cant es va deixar de representar a la Seu barcelonina l’any 1575, i el 2009 es va tornar a interpretar per primer cop en gairebé 450 anys. Domènech ha explicat que la Sibil·la de Barcelona és "molt burgesa en el sentit de ciutat, és una Sibil·la molt ciutadana".
La incertesa del canvi del primer al segon mil·lenni va fomentar les escenificacions dramàtiques del vaticini de la fi dels temps i de la segona vinguda del Messies. Aquests temors queden reflectits en aquest cant.
Així, Domènech assenyala que el Cant de la Sibil·la és una tradició pagana que ve de l'antiga Grècia i de Roma sobre aquesta persona que pot profetitzar el futur. Posteriorment, explica que el cristianisme la va assimilar i va fer que aquesta profecia fos sobre la fi dels temps i l'adveniment de Jesucrist. Va ser en aquest moment que es va incloure a la litúrgia de la missa del gall.
D'altra banda, el contratenor assegura que el cant és una advertència que la nit més important i alegre de l'any, la gent ha de vigilar perquè se'ns jutjarà el dia del judici final. És a dir, segons ha assenyalat, que s'ha de tenir responsabilitat amb la vostra vida diària.
La Sibil·la és molt "truculenta"
Precisament, Domènech va cantar en una ocasió la versió de Vic, que tenia 24 estrofes, tot i que mai va haver de cantar-les totes: "Les estrofes expliquen coses truculentes del dia de judici final". Ha afegit que dins d'una "cerimònia com és la del gall, que és com molt plàcida i molt alegre, la Sibil·la és molt truculenta i això és part del seu encant i part de la seva dificultat d'interpretació".
A la catedral de Barcelona, el Cant de la Sibil·la es va representar durant molts anys fins al 1575, quan les noves directrius proposades pel Concili de Trento en van desaconsellar la continuïtat.