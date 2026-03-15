Tallada la circulació a l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres per la caiguda d'arbres a la via

La línia R11 de Rodalies es troba tallada aquest diumenge entre Girona i Figueres per la caiguda d'arbres a la via, segons han informat Renfe i Protecció Civil. L'avís de la incidència s'ha rebut pels voltants de les 10.35 hores després que han caigut diversos arbres i alguna tanca entre les estacions de Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) i Girona. El vendaval bufa amb ratxes de prop de 100 km/h a la zona i s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre la capital gironina i Figueres amb parades intermèdies. La circulació a l'R11 ja es trobava alterada aquest cap de setmana per les obres de renovació de la catenària entre Figueres i Portbou, amb un servei alternatiu per carretera.\r\n