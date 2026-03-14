«Poca vergonya»: nova campanya de l’Ajuntament de Barcelona contra l’incivisme

L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa una nova campanya de comunicació destinada a frenar les conductes incíviques més habituals i incrementar la corresponsabilitat ciutadana. El seu nom és "Poca Vergonya" i està conformada per diferents formats, com per exemple la col·locació de cartells arreu de la ciutat.
L'Ajuntament explica que es tracta d'una campanya feta amb un "to contundent i alhora pedagògic", en la qual s'exposen situacions quotidianes que ben segur algun cop han vist els barcelonins. Els cartells fan referència als botellots i consum d'alcohol al carrer, a llençar papers a terra, a orinar en l'espai públic, a llençar burilles pel carrer, a deixar bosses d'escombraries inadequadament i a deixar a terra els excrements dels gossos.
Una aposta gràfica i audiovisual
A més dels cartells que es penjaran arreu de la ciutat, per impulsar la campanya també s'han registrat set espots de 10 segons i un ampli desplegament s de formats a la premsa, televisió, digital i xarxes socials. Pel que fa als cartells, es podran veure en diferent mobiliari urbà, en banderoles, en una lona de gran format al carrer del Comerç, en espais del metro de L3 i L5 i en edificis emblemàtics que tenen capacitat per a projectar vídeos en façanes com el MACBA o la Torre Agbar.
Amb "Poca Vergonya", l'Ajuntament vol reforçar la idea que cuidar l'espai públic és un deure compartit entre veïns, administració i visitants. La campanya posa l'accent en el fet que cada gest incívic té conseqüències, i que la nova ordenança proporciona les eines necessàries per garantir espais segurs, nets i respectuosos.
Una Ordenança de Convivència renovada
L'Ajuntament de Barcelona a aprovar a finals de l'any passat la modificació de l'Ordenança de Convivència. Una reforma que adapta el text a les realitats actuals de la ciutat i introdueix més agilitat sancionadora, imports actualitzats, agreujants específics i mecanismes per evitar la impunitat d'infractors no residents. També reforça la pedagogia amb informadors a peu de carrer i campanyes de sensibilització com la que ara es presenta.
Les principals tipologies prioritàries inclouen: consum d'alcohol al carrer, soroll nocturn, miccions i embrutiment, grafits i deteriorament de l'espai urbà, i actes vandàlics. Durant la primera setmana d'aplicació, la Guàrdia Urbana va interposar 982 denúncies, de les quals el 36% corresponen al consum d'alcohol a la via pública, un 20% a necessitats fisiològiques, un 31% a venda ambulant no autoritzada i un 7% a degradació visual de l'entorn urbà.