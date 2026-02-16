Collboni presenta les noves multes endurides al carrer com una norma contra «els pocavergonyes»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat l'entrada en vigor d'una de les principals decisions del mandat -endurir les multes pels comportaments al carrer- amb un missatge singular: segons Collboni, només hi poden estar en contra d'aquestes noves sancions "els pocavergonyes que no tenen respecte per Barcelona". Així ha presentat l'alcalde socialista la nova ordenança de civisme i convivència, aprovada al plenari municipal del desembre amb els vots favorables de Junts, PSC, ERC i l'abstenció del PP. Entre altres mesures, la norma municipal eleva fins als 600 euros el cost de beure alcohol al carrer, i ho augmenta fins als 1.500 euros si es fa a espais habitualment concorreguts per menors d'edat, com els parcs. També s'augmenta el preu de les sancions per orinar a via pública fins a un màxim de 750 euros. Justament aquestes, juntament amb les denúncies contra la venda ambulant i la contaminació acústica, són les infraccions més habitualment sancionades.
Per fer complir la nova normativa hi haurà un desplegament especial als punts que l'Ajuntament considera més "sensibles" de la ciutat, amb agents de la Guàrdia Urbana que combinaran la seva versió uniformada amb la presència d'agents de paisà -els anomenats "policia secreta"- per actuar a places, carrers i parcs. Igualment, també prometen que per a casos de vulnerabilitat, com el sensellarisme, es preveuen circuits d'alerta als serveis socials.
Una altra de les novetats que ha acompanyat l'aplicació de l'ordenança de civisme és que hi haurà agents amb datàfons preparats per cobrar al moment les sancions. Segons s'ha concretat aquest dilluns, de moment n'hi haurà una cinquantena d'aquests aparells. Sobretot, es busca que els turistes paguin ràpidament, i així les multes no quedin sense pagar, com passa habitualment. "La idea és que el màxim de patrulles pugui col·laborar en aquest cobrament de la denúncia immediat, que en el cas dels no residents serà molt valuós", ha indicat Pedro Velázquez, el cap de la Guàrdia Urbana. En el cas dels visitants, se'ls podrà cobrar qualsevol tipus de sanció -lleu, greu o molt greu- mentre que als residents a l'estat espanyol només se'ls podrà oferir la via del datàfon amb les infraccions lleus.
Respecte a la realitat de com s'aplica l'ordenança de civisme i convivència, s'han aportat les dades de denúncies de l'any passat. En aquest sentit, destaca que gairebé la meitat dels expedients tramitats (48%) van ser per venda ambulant, uns 55.000 casos. Ara bé, la immensa majoria d'aquests tràmits (quasi el 80%) són actes aixecades per abandonament de material al carrer. Això sobretot fa referència a venedors de cervesa -els coneguts com a "llauners"- que en veure la policia abandonen les begudes i marxen. Tanmateix, aquestes actes no acaben en cap multa concreta reclamada a ningú, ja que els protagonistes s'esfumen abans que els agents els puguin identificar. Per contra, les següents tipologies més habituals sí que impliquen la identificació del responsable: es tracta de les sancions per consum d'alcohol (35%), les de fer soroll (7%) i les de fer necessitats fisiològiques (6%).