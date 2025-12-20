La lletra petita de les noves multes a Barcelona: anar sense samarreta, pagar un massatge o beure al carrer

Una de les novetats més rellevants del mandat a Barcelona és l'aprovació d'una nova ordenança de civisme, que en realitat modifica l'original. És la norma que fixa quines sancions tenen molts dels comportaments que es produeixen a la ciutat a l'espai públic. El més habitual és multar les persones que beuen alcohol al carrer o que orinen a la via pública, però la lletra petita ens porta moltes més novetats. En algun cas, es tracta d'articles totalment nous. En altres capítols, es canvia el redactat o s'integren articles d'altres normatives. Ara, Nació analitza alguns d'aquests canvis a partir del document que l'Ajuntament acaba d'aprovar en el plenari municipal, amb la proposta del govern de Jaume Collboni (PSC) i el suport de Junts i ERC .
Una de les novetats més destacades són les multes que fan referència als comentaris obscens pel carrer o a les masturbacions o tocaments públics que incomodin algú. Al marge de la persecució penal que puguin tenir algunes d'aquestes actituds, l'ordenança especifica que sancionarà els "actes d'exhibició obscena o masturbar-se a l'espai públic davant de persones adultes" -ja que abans hi havia dubtes sobre aquesta qüestió i sobretot es penalitzava fer-ho davant de menors d'edat- i "fer manifestacions o expressions verbals" amb "connotacions sexuals que puguin resultar degradants o humiliants" o atemptin "contra la dignitat de les persones a les quals van destinades". Fins i tot s'hi inclou "insistir a tocar, abraçar o realitzar qualsevol altra conducta no consentida que atempti contra la llibertat i la indemnitat sexual de les persones". Qualsevol d'aquests fets, des dels comentaris al carrer als tocaments excessius, tenen sancions previstes d'entre 100 i 600 euros.
A banda, també s'ha decidit incloure el concepte d'"aporofòbia" en els supòsits que s'inclouen com a comportaments discriminatoris, una menció que fins ara no havia estat explicitada en els articles de l'ordenança de civisme i convivència. Qui tingui actituds que confronti les persones pobres, com ja es feia amb altres col·lectius, afronta possibles multes de fins a 750 euros.
Qui embruta amb grafitis, paga la neteja
També s'aclareix un altre front: el dels grafitis. El nou redactat de la norma ja no permet que si t'enxampen fent una pintada puguis compensar la multa amb accions alternatives al pagament econòmic. "Les persones responsables han d'assumir les despeses que comporti la neteja o reparació, sense perjudici també de la imposició de les sancions escaients. [...] Només es pot substituir la sanció econòmica derivada de la infracció per treballs o prestacions en benefici de la comunitat", estableix la nova normativa.
Orinar a prop de bars o discoteques, un agreujant
Entre els aspectes més comentats hi ha l'enduriment de les sancions al fet de beure alcohol al carrer i a fer necessitats fisiològiques, però el més curiós de l'augment de la multa per orinar són els condicionants que permeten aquest increment de la sanció. Abans les sancions eren d'entre 100 i 300 euros, però ara es poden enfilar fins als 750 euros per a qui orini a prop d'un bar o una discoteca perquè l'Ajuntament entén que, ni que sigui pagant, es podria evitar orinar al carrer. També es penalitza fer-ho en carrers estrets, de menys de quatre metres d'amplada. Ara bé, el càstig més intens -entre 750 i 1.500 euros- és per a casos en què s'enganxi algú orinant en espais de concorreguda afluència de persones -com podria ser una festa major- o que siguin freqüentats per menors d'edat -com podria ser un parc- o a monuments o edificis catalogats.
A banda, malgrat que se'ls tramiti la sanció, també es preveu que si la policia creu que el protagonista de les necessitats fisiològiques presenta "necessitats d'atenció dels serveis socials o d'atenció mèdica" els agents hauran d'adoptar mesures per atendre-les.
Igualment, en l'àmbit del consum d'alcohol destaca, a banda de l'enduriment dels imports de les sancions, la menció específica a les rutes etíliques que en zones turístiques fa temps que s'han normalitzat. "Es prohibeix especialment organitzar, vendre o realitzar circuits o itineraris per diversos establiments" amb la finalitat principal de "consumir begudes alcohòliques de forma continuada", menciona l'ordenança. En aquest cas, el cost de la pena es dispararia, amb un càstig d'entre 1.500 i 3.000 euros per als organitzadors.
Multar a qui compra al manter
S'agreugen també les multes a la venda ambulant o les activitats econòmiques sense permís, fet que afecta des del top manta fins a l'oferta d'un massatge a la platja. L'augment és més lleuger, ja que les sancions contemplaven un topall de 500 euros i ara s'eleva fins als 600 euros, però hi és. A més, s'assegura que es multarà amb els mateixos imports als venedors i als compradors, ja que cometen una infracció administrativa de la mateixa gravetat.
Tanmateix, els darrers anys, tal com va informar Nació a partir de dades oficials de l'Ajuntament, els manters reben 33 vegades més multes que els compradors. Ara, en tots dos supòsits, s'augmenta l'import de la sanció. Entre les activitats mencionades explícitament a l'ordenança clàssica -i que es manté a l'actual- que no es poden dur a terme sense permís hi ha la venda de qualsevol beguda o aliment, però també de roba, o l'oferiment de tatuatges, lectura del tarot o massatges.
Els comiats de solter grollers
Es redacta també a l'ordenança municipal que "resta prohibit transitar o romandre als espais públics sense samarreta" si no s'està practicant cap esport i "es prohibeix circular o romandre als espais públics amb indumentària, complements o objectes que representin de manera explícita genitals humans o que tinguin caràcter sexual evident". Aquest darrer supòsit va clarament destinat als comiats de solter, però també permet les multes a qualsevol indumentària que inclogui les connotacions sexuals en qualsevol altre context. En tots dos casos, però, hi haurà un advertiment previ per part dels agents de la Guàrdia Urbana. Si no s'hi fa cas, llavors es podria tramitar una multa que aniria dels 120 als 300 euros.