Centenars de persones es concentren a Barcelona per reclamar menys ràtios i millores de 0 a 3 anys

Centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte al matí a Barcelona per reclamar menys ràtios i menys precarietat en l'etapa dels 0 als 3 anys. La manifestació, organitzada per la Plataforma 0-3 té com a objectiu de fer-se "escoltar" i deixar de ser la franja "oblidada".
Al crit de 'Som educació, no som guarderia', els concentrats s'han congregat a la plaça de Correus i quan faltaven pocs minuts per les onze del matí han enfilat en direcció al Parlament, on està previst que acabi. El portaveu de la Plataforma, Joan Cela, afirma que les llars d'infants tenen les ràtios més altes d'Europa i reclamen posar "el nen al centre". "Volem ser com el segon cicle d'educació infantil, volem tenir els mateixos drets", reivindica Cela.
Acabar amb la precarització, baixar ràtios i millorar l'etapa que va dels 0 als 3 anys. Amb aquest objectiu, centenars de persones s'han concentrat, malgrat la pluja, a Barcelona aquest dissabte al matí. La manifestació, que promou la Plataforma 0-3, té com a lema 'Pel cicle de 0 a 3 anys: 0 excuses, 3 raons: justícia, equitat i futur', però a la marxa s'hi ha pogut veure cartells diversos com 'Si a l'escola falten mans, ho patim petits i grans'; 'Polítiques d'infància amb criteris pedagògics'; 'Menys ràtios, més abraçades' o 'Lluitem pel 0-3'. També crits amb reivindicacions diverses com 'Som educació, no som guarderia'.
Cela ha criticat que durant anys aquesta etapa ha estat "oblidada" i "relegada" i reclama al Departament d'Educació que s'assegui a parlar-ne. En aquest sentit, afirma que són el primer cicle d'educació infantil i que volen tenir els mateixos "drets" que els del segon. "Tenim una situació molt complicada, amb cinc models diferents, amb empreses privades i ajuntaments", remarca Cela.
Amb tot, afirma que hi ha vingut gent d'arreu i que s'han unit en una manifestació que no té precedents. "Cal una millora de la qualitat laboral, la baixada de ràtios i crear una taula del 0 al 3 perquè es comenci a parlar de tot això", afegeix.
Entre els manifestants, hi havia diverses educadores com la Núria Jofre, de l'escola bressol La Torreta de la Roca del Vallès. Jofre creu que calen canvis per garantir el "benestar" dels infants. "No estan pensant en ells, ni en la parella educativa, van pujant les ràtios...", afirma. "És com una etapa oblidada on els infants no existeixen, quan és una etapa molt important, el començament de tot i on creiem que hauríem de tenir més veu en tota l'educació", afegeix.
"No hi arribem"
En el mateix sentit, Sandra Izquierdo de l'escola bressol La Cigonya de Santa Coloma de Gramenet diu que estan "fartes" que no se'ls escolti. "Diuen que és una guarderia i ja n'estem una mica tipes. No guardem, eduquem", assegura. "No arribem a tots. Es demana una educació individual, personalitzada, nosaltres és vocació el que tenim, ens agrada la nostra feina, però no hi arribem", afegeix.
Des de la llar d'infants Els Pops de Lloret de Mar, l'Imma reclama "dignificar" aquesta etapa. "L'Ajuntament ens posa els recursos i és qui ens paga els sous, però al final el Departament és qui ens exigeix fins on hem d'arribar", insisteix. "No pot ser que haguem d'acompanyar a 8 nadons que poden entrar en quatre mesos tan sols amb una educadora i un suport", critica. "No arribes", conclou.
La Plataforma 0-3 de Catalunya està formada per més d’una vintena d’associacions, entitats, col·lectius i sindicats.