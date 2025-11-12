Un cuiner carrega contra «el plat preferit de Catalunya»: «És una ximpleria»

Sabies que pots votar el teu plat tradicional favorit? Cada any, el vot popular i un jurat professional amb xefs reconeguts, com ara els de restaurants com Les Cols (Olot) o Disfrutar (Barcelona), escullen el que serà el plat favorit dels catalans d'aquell any. El rànquing d'aquest 2025 ja té guanyador: els canelons. El cuiner i propietari de El racó d'en Binu (Barcelona), Francesc Fortí, ha mostrat el seu desacord amb el veredicte final en una conversa amb el Versió RAC1: "Em sembla una ximpleria que siguin els guanyadors".
El concurs del Plat Favorit dels Catalans és una iniciativa de la revista Cuina. En la seva desena edició, els 15 plats els han defensat xefs com Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Nandu Jubany o Marc Ribas. Els catalans van poder votar el seu escollit a partir del 14 d'octubre, i en quatre setmanes es van registrar 25.000 vots. La gran final s'ha celebrat aquest passat dilluns a l’antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Han sigut els canelons els que finalment s'han imposat a les altres opcions, com l’escalivada, el pollastre rostit o els calçots amb romesco.
El veredicte d'enguany, però, pot no agradar a tothom. El cuiner Fortí té clar que és una "ximpleria" que hagin guanyat els canelons: "A la cuina catalana, abans no n’hi havia. La gent menjava cada dia escudella i carn d’olla, el dijous arròs i diumenge la burgesia catalana feia canelons i aquí s’havia acabat la cuina catalana". Encara que en el programa de RAC1 ha admès que els de tòfona i foie-gras en són la varietat més bona, també ha reconegut que són massa cars. Quant als canelons típics de Sant Esteve, també ha estat contundent: "No valen res, perquè estan fets amb carn d’olla que no té gust de res. El gust l’ha deixat al caldo. El que és bo de la carn d’olla és l’escudella".
Els altres finalistes de la desena edició han sigut la botifarra amb seques, el suquet de peix o els caragols a la llauna. En aquest cas, Fortí també n'ha fet un repàs. De la botifarra, ha dit que "els catalans som tristos. Ens hem de refiar d'una botifarra amb seques". Quant als caragols, ha especificat que ell fa "escargots", que són "els de veritat i més grossos". I, sobre el suquet de peix, ha dit que "és una bajanada com una casa. La sarsuela era la bona, però ara ja no es fa. Els pescadors saben pescar, però de cuina no en tenen ni idea".
Finalment, també ha carregat contra el clàssic indiscutible dels catalans: el pla amb tomàquet. "Si hem d’anar a un restaurant a menjar pa amb tomàquet... és fotut. Que en mengin a casa, però no en un restaurant", ha sentenciat.
Pel que fa a les edicions anteriors del rànquing, també han sigut premiats com el plat favorit dels catalans les sardines a la brasa (2024), el biquini (2023), la botifarra amb mongetes (2022), el fricandó (2021) o els caragols a la catalana (2020).