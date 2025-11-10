Per què t'entra son després de menjar un plat de pasta, segons una nutricionista

Has notat mai que t'adorms després de menjar un bon plat de pasta? No ets l’únic. Segons la nutricionista i divulgadora Blanca Martín, aquesta reacció és molt més habitual del que pensem, i té una explicació fisiològica clara. A través d'un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Martín explica per què ens passa això des d'un punt de vista tècnic i proposa una solució.
Martín, especialista en nutrició clínica digestiva, va començar a publicar vídeos a TikTok fa aproximadament un any amb l'objectiu d'acostar coneixements nutricionals basats en l’evidència científica a la població general.
En el vídeo, que ja han vist centenars de milers de persones, la nutricionista revela que "si després d'un menjar ric en carbohidrats sents cansament o somnolència, és possible que hagis experimentat una hipoglucèmia reactiva". En una era dominada pels ultraprocessats i el menjar ràpid, les persones han començat a interessar-se per entendre millor com respon el cos davant dels aliments.
I què és exactament una hipoglucèmia reactiva? Martín ho detalla de manera molt clara: “Succeeix quan, després un pic de glucosa en sang, causat per aliments d'alt índex glucèmic, el cos allibera insulina en grans quantitats”. Com a conseqüència, “pot provocar una baixada brusca de sucre en sang”. És a dir, que després de menjar un àpat carregat de carbohidrats, com ho és un plat de pasta o d'arròs blanc, el cos pot reaccionar amb una caiguda sobtada de sucre que es tradueix en sensació de fatiga o somnolència.
Vols evitar aquest efecte?
Per reprimir aquest efecte de somnolència, Martín també proposa una alternativa. Concretament, recomana menjar una petita amanida verda o una ració de verdures abans dels carbohidrats principals, ja que aquest ordre ajuda a regular la resposta glucèmica. Segons detalla, “la fibra de les verdures ajuden a frenar l'absorció de glucosa, reduint els pics i mantenint l'energia estable per més temps”.
La nutricionista assegura que aquesta pràctica té un altre benefici afegit: millora la sensació de sacietat i evita que acabem menjant més del compte. I, finalment, també suggereix incorporar un toc especial al plat: “Pots incloure un amaniment a les verdures de vinagre de poma sense filtrar per potenciar aquest efecte”.
En definitiva, un petit canvi en l’ordre dels aliments pot marcar la diferència entre una tarda productiva o una de plena de badalls.