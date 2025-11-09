«Els carbohidrats no són el dimoni»: l'avís d'un nutricionista esportiu sobre aquest mite

Si practiques esport sabràs que no només la constància i el descans són part de la rutina esportiva, sinó també l'alimentació. Una dieta equilibrada, sana i variada és fonamental quan fas exercicis o entrenes, però és cert que depenent del tipus d'entrenament que facis hi ha aliments que són millors o pitjors.
Segur que has escoltat allò de "jo no menjo carbohidrats" al gimnàs o durant el teu entrenament o, inclús, en una conversa amb amics que estan fent exercici diari. La realitat és que aquesta frase és un mite que s'ha difós erròniament i ha implantat una visió sobre els aliments que contenen carbohidrats que és totalment negativa i molt poc realista per a la gent que entrena o va al gimnàs. Així ho explica el nutricionista esportiu Javi Aoiz al seu vídeo d'Instagram.
El fals mite dels carbohidrats
La realitat és que, com explica l'expert en alimentació per a esportistes, la frase de "jo no menjo carbohidrats" és un error que perjudica molt en els entrenaments. "Sense energia, sense força, sense recuperació, sense rendiment i lesions", aquestes són algunes de les conseqüències que menciona Aoiz al seu vídeo per no menjar carbohidrats quan estem en una etapa d'entrenaments intensos.
Segons el nutricionista, si no menges carbohidrats i quan fas esports notes que "t'estanques i no tens energia durant el dia", segurament és culpa de "la por als carbohidrats", que provoca que la gent els eviti si fa esport, segons explica Aoiz.
La realitat és molt diferent d'aquest mite sobre els carbohidrats. "No són el dimoni", bromeja el nutricionista esportiu qui, a més explica que el "problema" amb aquest tipus de nutrients no és el fet de menjar-los, sinó "no saber quan menjar-los ni quants necessites depenent del cas", assegura.
Cada persona, igual que cada cos i cada rutina d'entrenament, és un món. Per aquest motiu, la ingesta de carbohidrats pot variar, però ha d'estar present. "Si entrenes fort, si vols millorar marques o potenciar composició corporal necessites menjar-ne", destaca Aoiz.
Els beneficis dels carbohidrats
Al contrari del que s'ha generalitzat sobre aquests nutrients, els carbohidrats són una font d'energia molt útil i beneficiosa si el que vols és aguantar tot l'entrenament i si la teva rutina està pensada a llarg termini. "Són els que et fan aguantar totes les sèries d'exercicis, els que et fan arribar fins al final de l'entrenament rendint al màxim", explica el nutricionista.
Aquest tipus d'aliment, com poden ser el pa, la pasta, l'arròs o les patates, et permeten mantenir la constància i l'energia "durant, per exemple, tres dies seguits d'entrenaments", detalla Aoiz. Per tant, no, no són cap aliment que s'hagi d'evitar quan practiquem esport diàriament, sinó tot el contrari, s'han d'integrar en la dieta com una part més.