Trucs per trobar motivació per fer exercici ara que fa més fred, i més mandra

Fer exercici per compte propi sempre és difícil perquè si no hi ha una rutina a establerta la mandra fa acte de presència, i això es multiplica ara que arriba el fred. Per fer-hi front, hi ha un seguit de trucs que afavoreixen les ganes de fer esport. Te'ls expliquem.
Els experts de PronoKal, companyia especialitzada en el tractament multidisciplinari del sobrepès i l'obesitat, donen un seguit de consells, el primer, ben presentista: començar pel que es pot fer avui. Posen d'exemple començar a fer “ràfegues” d'activitat física ben curtes, com ara caminar 10 minuts després de dinar o pujar escales. És una manera d'iniciar la rutina.
En aquest sentit, també és útil integrar l'exercici a la rutina diària. Portat a la pràctica, aparcar una mica més lluny o aixecar-te de la cadira cada hora. Petits actes que t'obliguen a fer una mica d'exercici cada dia sense haver-hi de destinar una estona en particular.
Un altre truc és associar l'exercici amb alguna cosa plaent. El millor exemple és posar-se música per sortir a córrer, o fer-ho per un espai amb unes vistes agradables. Però aquest consell també apel·la a la socialització, perquè fer esport amb gent coneguda i estimada farà que la motivació augmenti.
El moment ideal per entrenar
Els experts de l'associació mèdica Northwestern Medicine, destaquen que fer exercicis a primera hora del dia augmenta l'alliberament d'endorfines. Un mecanisme del cos que millora l'estat d'ànim i genera un benestar emocional, sobretot durant les primeres hores del dia.
A més, asseguren que les persones que assoleixen una rutina d'exercici a primera hora, tendeixen a fer més eleccions saludables en la seva alimentació al llarg de la jornada. És a dir, el bon estat emocional i la sensació positiva d'haver fet esport es manté durant el dia i fa que es triï menjar d'una manera més saludable. I de la mateixa manera, menjar sa també genera un efecte rebot i fa venir més ganes de fer esport.