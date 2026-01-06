Quan és millor menjar el tortell de Reis? Un nutricionista respon a la qüestió

Encara que el dia de Reis ja ha passat, encara queden tortells per a uns quants dies més. Molta gent que durant Nadal ha anat amb cura de no menjar en excés per motius de salut o altres, ara també es menja el tortell de Reis pensant quina quantitat és l'adequada i en quin moment és millor menjar-ho per evitar un desajust en la dieta.
La realitat, segons el nutricionista Luis Zamora a La Vanguardia, és que menjar durant aquests dies uns trossos de tortell no desequilibra la nostra dieta ni ens provocarà cap desajust alimentari. Això sí, tot i que un tros no influeix en els nostres hàbits, si es converteix en una rutina pot resultar perjudicial.
Quan és millor menjar-se el tortell?
El tortell és, evidentment, un producte ric en sucres i greixos, però això no el converteix automàticament en un enemic de la salut. El que realment determina si mengem bé o malament és el conjunt d’hàbits alimentaris al llarg del temps.
La clau, insisteix el nutricionista, és evitar la sensació de culpa i la idea de “trencar la dieta” per un fet puntual. El problema apareix quan el tortell s’allarga durant dies i es menja per inèrcia. Per això recomana comprar-ne una mida adequada. "La millor opció és que sigui el just perquè tothom dini, però que no sobri una gran quantitat".
Pel que fa a l’hora del dia, tot i que al matí el cos pot gestionar millor l’energia, el més important continua sent la moderació. En definitiva, un consum ocasional, conscient i tranquil no afecta negativament la salut ni el pes. A més, Zamora recorda que el tortell no lidera el rànquing dels dolços més energètics del Nadal.
Tot i això, és una època en què la relació amb el menjar pot derivar en sentiments negatius, per això Zamora recomana no jutjar-se i permetre's, de volta en quan, menjar tortell quan vingui de gust, però sense que suposi una rutina o hàbit alimentari.