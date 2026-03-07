Karlos Arguiñano revela el truc per millorar el gust de les olives: «Sempre triomfa»

Les olives és un d'aquells aperitius que mai fallen. En un dinar amb amics o un sopar de bar, les olives són imprescindibles per obrir l'estómac abans del primer plat. Són una opció senzilla per omplir la taula i, a més, barates. Això sí, hi ha gent que té preferències molt específiques amb aquest aperitiu, ja que pot ser un plat senzill, però té moltes varietats i combinacions que milloren, encara més el seu sabor.
Una d'aquestes idees per millorar el sabor de les olives l'ha compartit el famós cuiner Karlos Arguiñano en televisió. La proposta, en realitat elaborada pel seu fill Joseba Arguiñano, li dona un toc original a la manera de menjar olives: arrebossades amb un toc de pebre vermell. El resultat és un mos cruixent per fora i sucós per dins, i molt senzill de fer a casa!
Olives cruixents: la recepta del fill d'Arguiñano
La recepta que proposen és molt senzilla i només necessita quatre ingredients. Comença amb uns 180 grams d’olives verdes sense pinyol o, aproximadament, la quantitat que vulguis menjar o compartir amb els convidats. Això sí, primer cal assecar bé amb paper de cuina per eliminar qualsevol resta d’humitat. Aquest pas és clau perquè l’arrebossat s’adhereixi correctament, segons expliquen els cuiners al vídeo.
@josebaarguinano 🫒 Aceitunas rebozadas al pimentón, crujientes por fuera y jugosas por dentro, el aperitivo que siempre triunfa. Un bocado divertido y lleno de sabor que vuela de la mesa en cuanto lo pones.🔥 📝 Ingredientes (4 personas) 180 g de aceitunas verdes sin hueso 40 g de harina de maíz 40 g de pan rallado grueso 1 huevo 1 limón 1 naranja 1 cucharadita de pimentón Aceite para freír Sal y perejil 💡 Consejo: seca bien las aceitunas antes de rebozarlas y espolvorea pimentón y ralladura de cítricos al final para un toque aromático que sorprende. Aprende paso a paso cómo prepararlas y convierte cualquier reunión en un momento delicioso.👇 ➡️ Receta completa en hogarmania.com #picoteo #aceitunasrebozadas ♬ sonido original - Joseba Arguiñano
Després s’enfarinen amb farina de blat de moro refinada i es remouen perquè quedin cobertes amb una capa fina. A continuació, es barregen amb un ou batut i es tornen a passar per la farina. S’hi afegeix una mica de sal i es remena tot perquè les olives quedin ben impregnades.
El següent pas és passar-les per pa ratllat gruixut, que és el que donarà la textura cruixent característica. Es fregeixen en oli ben calent, en tandes, perquè quedin completament cobertes. Quan, passats uns minuts, adquireixen un color daurat intens, és el moment de traure-les de l'oli. En aquest pas s'ha d'anar amb precaució, ja que si et passes de temps les olives es poden cremar.
Un cop fregides, es deixen sobre paper absorbent per retirar l’excés d’oli. El toc final que li donen els cuiners Arguiñano per aportar frescor i aroma: una mica de ratlladura de llimona i de taronja, seguida d’una lleugera capa de pebre vermell escampada amb colador. Per acabar, s’hi pot afegir julivert picat. Aquesta manera de fer les olives transforma un simple aperitiu en un molt original, cruixent i saborós.