El consell de Karlos Arguiñano sobre els llegums: «Es gaudeix més»

Els llegums són un dels aliments més saludables i entre ells hi ha els cigrons i les llenties. Aporten proteïna vegetal, fibra i hidrats de carboni d’absorció lenta, cosa que ajuda a tenir energia durant més temps i a controlar la gana. També afavoreixen el bon funcionament del sistema digestiu i ajuden a regular el colesterol. A més, són rics en minerals com el ferro, el magnesi i el potassi, i resulten una opció saludable, econòmica i molt versàtil a la cuina.
Per tot plegat, els llegums són considerats un dels millors aliments, a més es poden menjar durant tot l'any gràcies a la seva versatilitat ja sigui en plats freds, com en amanides, o calents, com en estofats. Sovint les presses del dia a dia fan que la gent compri els pots de conserva on els llegums ja venen cuits, oblidant o menystenint tota la quantitat d'additius que hi ha dins del pot perquè aquells llegums aguantin en bon estat durant mesos i mesos i sense necessitat de refrigeri.
Comprar-los al mercat o secs
Per aquest motiu valorar comprar-los fets en un mercat o secs és una opció d'allò més encertada. Bé és cert que comprar-los cuits al mercat és la millor decisió: al cap i a la fi, ja estan cuits -per un expert- i llestos per menjar, però fer-los a casa també permet cuinar-los des de zero i que la recepta sigui d'allò més deliciosa.
El consell de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano és un dels cuiners més mediàtics i en un dels seus programes de cuines ha explicat quelcom que de vegades passa desapercebut: mastegar bé. "Els llegums, com qualsevol altre aliment, s'ha de mastegar bé. No tragueu les llenties, mastegueu-les per fer bones digestions. És molt important", diu el xef en el seu programa de Cocina Abierta. El cuiner basc explica que així "es gaudeix més del menjar i el cos ho aprofita al màxim". A més, destaca que menjar barat, no vol dir menjar malament, fent referència als llegums i al seu baix cost.
"Les llenties són un bon aliment per estar sans i forts gastant poc", assegura Arguiñano. El cuiner va ben encarrilat, ja que les llenties són una gran font de fibra, que ajuda a mantenir un flux intestinal equilibrat. Per altra banda, també té aporta una alta quantitat de proteïna vegetal, elemental per per la massa muscular i l'enfortiment del sistema immunitari.
Propietats dels cigrons i les llenties:
|Llenties
|Cigrons
|Calories
|350 kcal
|341 kcal
|Greixos
|1,5 g
|5,5 g
|Hidrats de carboni
|60 g
|55 g
|Proteïnes
|24 g
|20,80 g
|Fibra
|11 g
|15,50 g
|Sodi
|6 mg
|25 mg
|Calci
|35 mg
|143 mg
|Ferro
|7 mg
|6,80 g
|Potassi
|955 mg
|1000 mg
|Magnesi
|80 mg
|122 mg