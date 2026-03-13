L'error freqüent en la neteja de la llar que fa perdre temps i diners, segons un enginyer químic

"Utilitzar una samarreta vella per netejar no és estalviar". Així de contundent és Diego Fernández, enginyer químic i divulgador a les xarxes, sobre el costum de moltes persones de netejar determinades parts de la casa amb un drap fet d'un llençol vell en lloc de fer-ho amb baietes especials. L'expert assegura que, tot i que netejar els vidres amb un tros de roba antic té alguns avantatges, la realitat és que a la llarga es pot gastar més producte del necessari.
Fernández explica que utilitzar roba vella és "gastar més producte, més temps i haver de repetir la feina dues vegades". El motiu és el material de què està feta la roba, que majoritàriament és cotó. Malgrat que aquest teixit absorbeix més que el paper de cuina, per exemple, la forma de les fibres fa que calgui fer servir una quantitat generosa de producte.
D'altra banda, l'expert, conegut a les xarxes com Químicos para el Hogar, assenyala que, com que la mateixa fibra del cotó és rodona i grossa, sovint la brutícia s’escampa en lloc d'atrapar-se. Per això, s’acaba utilitzant més producte, es dedica més temps a netejar i cal fer-ho amb més freqüència.
L'alternativa al drap vell
Segons Fernández, la solució a aquest problema és la microfibra. A diferència del cotó, aquestes fibres són, tal com indica el mateix nom, ultrafines. Aquests petits filaments actuen com una mena de ganxo, capaç de retenir la pols i altres restes entre les fibres. Això fa que, en lloc d'escampar la brutícia per la superfície, la capturin sense deixar restes.
A més d'aquesta capacitat, l'enginyer químic destaca que la microfibra pot ser eficaç fins i tot sense detergent i té una vida útil molt més llarga. Mentre que una samarreta reutilitzada per netejar sol mantenir l'eficàcia durant entre 10 i 20 rentades, un drap de microfibra pot continuar fent la funció correctament fins després de 500 rentades.
Encara que la microfibra és més absorbent, cosa que podria fer pensar que requereix més productes químics per netejar vidres o altres superfícies, en realitat n'acaba utilitzant menys. Quan es fa servir una samarreta, per contra, sovint cal arrossegar la tela diverses vegades per eliminar la brutícia, fet que obliga a aplicar més producte. Per això, Fernández insisteix que passar a la microfibra pot acabar suposant un estalvi a llarg termini.