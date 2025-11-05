El millor panettone artesà de l'Estat es fa en una pastisseria catalana

Amb Nadal cada vegada més a prop i el canvi de temps que arriba amb comptagotes, la pastisseria torna a guanyar protagonisme. En aquest sentit, el panettone és un dels productes estrella d'aquesta època de l'any i, per aquest motiu, el Gastronomic Forum de Barcelona sempre reserva un espai per celebrar el concurs per determinar quin és el millor de l'Estat. Enguany, els guanyadors en la categoria estàndard i en la modalitat de xocolata són catalans.
Pel que fa al millor panettone de fruita, es fa a les dues pastisseries que regenta Oriol Carrió a Barcelona -una al carrer Bailèn i l'altra, a Provença-. La segona generació de pastissers de la família que conforma juntament amb la germana Anna aposten sempre per la innovació, però sense perdre l'essència de la tradició pastissera catalana. D'aquesta manera, i amb un protagonisme especial de l'aspecte i la molla, han convençut el jurat professional, format per fins a 40 pastissers reputats.
D'altra banda, el millor panettone de xocolata el fan Rafel i Adrià Aguilera a la pastisseria Can Jan de Torredembarra, al Tarragonès. Ja van guanyar en l'edició del 2021 i Adrià Aguilera va representar Espanya al Campionat del Món de Panettone a Milà, on va quedar segon en la categoria de xocolata i tercer en la tradicional.
On comprar panettone a Catalunya
Les pastisseries Oriol Carrió han agafat el relleu de la pastisseria Canal de Barcelona, que va guanyar la categoria tradicional el 2024. Aquesta pastisseria també ha guanyat premis com el millor croissant del món el 2016, 2019 i 2022. Amb més de 50 anys d'experiència és una de les pastisseries de referència de Barcelona.
Pel que fa al millor panettone de xocolata, en l'edició de l'any passat va vèncer la pastisseria francesa Madeleine by Ferrieres, del pastisser Felipe de Santa Cruz. Aquesta pastisseria vol portar els dolços francesos a la ciutat i ara compta amb la confirmació de qualitat de ser el millor panettone de xocolata.
Un expert pastisser revela la manera correcta de tallar un panettone
“El panettone no es talla com un pastís, això és un assassinat!”, va proclamar a Rac1 Daniel Jordà, el mestre pastisser de Pans Creatius que el 2022 va guanyar el premi al millor panettone de l'Estat. Aquestes paraules, va precisar, les va proclamar en un grup de WhatsApp que comparteix amb professionals del gremi en què comenten les "bogeries" que veuen a l'hora de tallar aquest dolç italià.
Per resoldre dubtes, Jordà va explicar a través d'un vídeo al seu compte d'Instagram quina és l'única manera correcta de fer-ho. Majoritàriament, el mestre pastisser de Pans Creatius creu que la gent talla el panettone com si fos un pastís d'aniversari rodó, fet que provoca que al final de cada tall quedi tot desmuntat i desfet, com si es tractés d'un munt de trossos. Alguns, fins i tot, se'l mengen a pessigades.
Si vols aprendre a fer-ho, és tan fàcil com que segueixis els següents passos que et permetran gaudir al màxim de la textura i gust del dolç:
- Talla'l per la meitat verticalment, de dalt a baix.
- Ensenya l'interior als acompanyants en l'àpat perquè puguin admirar-lo.
- Tomba les dues parts del panettone perquè la molla interior toqui la taula de tallar o el marbre.
- Retira el paper que hi ha a sota i, si vols excel·lir, retira una mínima part de la crosta de sota. Quedaràs estupendament, ja que això és una cosa que fan els grans professionals als concursos.
- Els talls els pots fer tan gruixuts com vulguis, però recorda, sempre de dalt a baix perquè no es destrossi.