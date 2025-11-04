Els aliments que pots comprar al novembre i congelar per Nadal abans que s’encareixin

Els dinars del dia de Nadal o de Sant Esteve són sinònims de taules plenes d'aliments. Ara bé, tot aquest menjar s'encareix molt durant les dates nadalenques. Per això us portem un llistat d'aliments que podeu comprar ara, deixar el congelador i treure per Nadal. El menjar continuarà en bon estat i vosaltres us haureu estalviat molts diners.
Un dels elements imprescindibles de Nadal és el marisc. Els calamars es poden comprar ara i deixar-los congelats fins a finals de desembre sense que perdin el bon gust. A banda, durant principis de novembre és quan estan en més bon estat. El mateix procés es pot seguir amb els llagostins, que arriben al punt òptim entre setembre i desembre. Si es congelen bé -nets, sense aire i a -18 °C- aguanten perfectes fins a Nadal.
Així també, els mariscs de petxina o crustacis (gamba vermella, nècora, cabra o carrabiner), admeten bé la congelació si es compren frescos i es netegen abans. Fins i tot es pot seguir el procés amb el llobarro, el lluç o el besuc.
Marisc a banda, també es pot congelar la carn, que es conserva bé fins a tres mesos si s'envasa correctament. El xai és la millor opció per congelar, però fins i tot alguns plats preparats, com ara croquetes o canelons, es poden cuinar amb antelació i congelar per tenir feina avançada.
Com conservar-los?
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda que una bona conservació és clau per no desaprofitar aliments ni perdre textura o sabor. Els experts recomanen congelar els productes tan aviat es comprin, dividir-los en porcions petites i eliminar l'aire de les bosses. L'ideal és fer servir envasos al buit o bosses ben segellades, etiquetar amb la data i mantenir una temperatura de -18 °C o inferior.
A l'hora de descongelar, el procés ha de ser lent i segur: sempre dins del frigorífic, mai a temperatura ambient. En el cas del marisc viu, convé coure'l com més aviat millor per evitar que mori abans de congelar-lo; un cop cuit, es pot conservar a la nevera cobert amb un drap humit. Avançar-se a les compres nadalenques no només ajuda a estalviar, sinó que evita les presses d'última hora i garanteix que la taula llueixi igual de bé.