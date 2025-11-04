La cuina catalana ja té premi: aquests són els onze millors restaurants que la practiquen

El sushi, les empanades, la pizza o el ramen s'han convertit en uns veïns més a la majoria de ciutats del país. I, alhora, costa trobar restaurants que encara preparin unes mandonguilles amb sípia o una bona escudella amb carn d'olla. És per això que el cuiner Pep Nogué va decidir que era necessari crear una guia de restaurants de cuina catalana.
És així com després de tres anys de treball incansable recorrent el país per tastar establiments que cuiden les arrels culinàries catalanes naix la Guia Augusta. L’objectiu del director del recopilatori és divulgar i estimar la cuina catalana a través dels establiments que la duen a terme. I els protagonistes autèntics de la guia són, en paraules del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, els restaurants "que perduren en el temps i que són un reservori de la cuina tradicional".
La cuina catalana té una tradició, una història, una riquesa, un prestigi i unes arrels que fan que es pugui experimentar amb ella sense perdre la identitat. "Com més potent sigui la cuina tradicional, més potent serà la cuina creativa", ha recordat Gòdia, qui ha demanat als restauradors del país que lluitin per potenciar la "nostra" cuina: "Hem de preservar el patrimoni culinari i explicar-lo a les futures generacions".
La primera edició de la guia s'ha presentat durant el Gastronòmic Fòrum Barcelona en un any especial per a Catalunya, ja que ha estat reconeguda com la Regió Mundial de la Gastronomia. Un any que, tal com ha repetit Nogué, ha de ser "el començament d’un llarg camí" perquè la cuina catalana sigui coneguda arreu.
La guia és un homenatge a grans famílies de restauradors que han mantingut i preservat la cuina catalana als seus establiments, com el cuiner Fermí Puig, defensor acèrrim de les tradicions culinàries del país mort l'estiu passat. "A vegades s’ha de ser valent per fer cuina catalana", ha clamat Nogué abans de començar el repartiment dels premis.
Els onze millors restaurants de cuina catalana premiats
- Premi Fermí Puig a la nova cuina catalana: Restaurant Alkostat, de Barcelona
- Premi Santi Santamaria a la cuina tradicional: Restaurant Can Pairot, de Santa Cecília de Voltregà (Osona)
- Premi Pere Tàpias a la cuina popular catalana: Restaurant Can Selvatà, de Cornellà de Terri (Gironès)
- Premi Paco Solé Parellada al plat en perill d’extinció: el Motel, de Figueres
- Premi Llorenç Torrado a l’estacionalitat dels productes: Restaurant els Casals, de Barcelona
- Premi Pere Bahí a la cuina del mar: el Barquet de Tarragona i els Pescadors de Llançà
- Premi Ex aequo Manuel Vázquez Montalbán a la cuina de terra endins: Restaurant El Sisè (Lleida) i la Fonda Farré (Pallars Sobirà)
- Premi Georgina Regàs a la cuina dolça: Restaurant la Cort del Mos, de Palamós
- Premi Juli Soler a la carta de vi: Fonda Xesc, de Gombrèn (Ripollès)
- Premi Isidra Meranges honorífic de la cuina catalana: Josep Lladonosa, cuiner, mestre, investigador i divulgador de la cuina catalana