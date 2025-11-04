Els millors supermercats per comprar pa, segons l'OCU

El pa és un dels emblemes de la gastronomia mediterrània i un dels aliments més antics. Moltes famílies no poden menjar sense una barra a taula, però, a vegades, els preus a les fleques poden dificultar-ho. Per això, n'hi ha que opten per comprar el pa al supermercat i l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat un estudi amb experts per determinar quina cadena és preferible.
En primera posició, l'OCU destaca Lidl, ja que els experts consideren que proporciona el pa de millor qualitat, amb una gran varietat i amb vendes arreu. En segon lloc, hi ha Hipercor, gràcies a les bones valoracions dels clients i el fet que no fa un pa industrial, sinó que és d'elaboració diària.
Tanca el podi el supermercat d'El Corte Inglés, que empra matèries primeres de bona qualitat, la qual cosa és molt apreciada pels consumidors. A partir d'aquí, l'informe de l'OCU continua amb el pa de la cadena de supermercats Familia, Plus Fresc i Aldi.
Els supermercats més cars i més barats, segons l'OCU
Els productes frescos han pujat un 7% en un any, segons l'OCU. Tot i això, des de l'entitat asseguren que depenent del lloc de compra es pot estalviar fins a 1.132 euros a l'any de mitjana.
Per dur a terme l'estudi l'OCU compara l'evolució del cost de quatre cistelles de la compra: la "cistella OCU", "cistella fresca", "de marques" i l'"econòmica". L'entitat ha visitat centenars d'establiments, la qual cosa ha permès calcular el nivell de preus de 183 ciutats espanyoles.
Els supermercats que més han apujat els preus respecte a l'any passat han estat Hipercor, Lidl i Supercor i els que menys ho han fet són Alcampo, Carrefour i Eroski. Per altra banda, pel que fa als preus dels productes frescos, Aldi ha pujat un 11,6% i Hipercor un 10% i són les dues cadenes alimentàries que més han apujat el cost d'una alimentació saludable.