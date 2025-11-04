El millor poble per visitar a la tardor està als Països Catalans, segons «National Geographic»

El poble més bonic per fer una escapada durant la tardor està als Països Catalans. Així ho assegura la prestigiosa revista National Geographic, que recomana visitar-lo en aquesta època de l'any perquè és quan el paisatge que l'envolta guanya més colors, els miradors proporcionen les millors vistes i els carrers empedrats adquireixen una màgia única.
Es tracta d'Alquèssar, a la província d'Osca, un poble medieval que es caracteritza per la gran fortalesa a la riba del riu Vero. Fundat el segle IX, conserva vestigis històrics com el claustre de la col·legiata de Santa María la Mayor, la joia arquitectònica del poble que conté escenes bíbliques en antics capitells romànics, tot i que barreja estils fins al gòtic tardà. Però no s'acaba aquí, ja que és un municipi extens amb múltiples atractius a cada racó.
Per això, és recomanable passar-hi tot el dia i passejar pels seus carrers sense pressa. I, sobretot, fer la ruta del vi i gaudir de la gastronomia local, amb plats de tòfona i corder amb alguns dels millors olis d'oliva.
El pla de tardor a Catalunya que recomana National Geographic
L'arribada de la tardor ve de la mà del fred i amb la baixada de les temperatures ve molt més de gust estar en llocs acollidors i gaudir de la natura. Per això és un molt bon moment per reviure el somni que es tenia durant la infància: tenir una cabanya a la muntanya.
National Geographic ha fet un llistat amb les millors cabanyes de Catalunya, fetes a les parts més elevades i que provenen de segles i segles enrere. Els antecessors les utilitzaven per protegir-se dels perills de la muntanya i la nit. Ara, més luxoses que les d'aleshores, és una manera de connectar amb la natura, la parella o la família.