Quatre empreses catalanes, entre les millors de l'Estat per treballar

Quatre empreses catalanes han estat reconegudes entre les millors de l'Estat per treballar. La classificació Best Workplaces España 2025 que elabora cada any la consultora Great Place To Work ha inclòs les entitats de creació catalana per les condicions laborals i l'experiència que ofereixen a la plantilla. I, a més, unes altres vuit de les més destacades en el rànquing general també tenen oficines a Catalunya.
La principal conclusió que s'extreu del llistat és que el sector tecnològic és el més atractiu per als treballadors, ja que totes les empreses esmentades en formen part. Els empleats, que són qui puntuen les empreses, celebren que el funcionament d'aquest sector els permet conciliar la vida professional i la personal, així com que els caps són accessibles.
La primera empresa catalana del rànquing és Redarbor, de recursos humans arreu del món. Després hi ha Syntax, amb la seu a Barcelona, que és una empresa global de serveis de tecnologia de la informació i solucions de núvol gestionat.
La segueix ID Finance, que ofereix solucions de finançament i destaca per la plataforma de microcrèdits MoneyMan. També hi ha Polaroo, una empresa de programari barcelonina que simplifica la gestió de les despeses d'electricitat, gas, aigua, internet i la resta de l'àmbit de la llar. Totes coincideixen en el fet que són de mida mitjana, de menys de 500 treballadors.
Les millors empreses espanyoles per treballar amb oficines a Catalunya
Entre les empreses del llistat, també n'hi ha que tenen oficines a Barcelona. Destaquen CrowdStrike, líder mundial en ciberseguretat; Edenred, encarregada de solucions de pagament i beneficis per a empreses; i Equinix, una empresa tecnològica de centres de dades i d'interconnexió.