Fer la migdiada: els efectes positius i negatius que afecten el cervell i el cos

Dormir la migdiada és una pràctica que ve de molts anys enrere que, malgrat haver perdut pes en la vida moderna pels horaris accelerats, continua despertant l’interès de la ciència. Lluny de ser un simple descans després de dinar, la migdiada pot tenir efectes sorprenents sobre el cervell, el cor i l’estat d’ànim sempre que es faci correctament. Diversos estudis internacionals apunten que aquesta breu pausa al migdia pot ser una autèntica aliada per a la salut física i mental.
En primer lloc, els experts coincideixen que la durada és clau: les migdiades curtes, d’entre 20 i 30 minuts, són les més recomanables. Segons la Clínica Mayo, aquesta franja de temps permet recuperar energia, millorar la concentració i afavorir un estat d’ànim més positiu, evitant alhora la sensació d’atordiment que apareix quan es dorm massa. A més, s’ha comprovat que una pausa breu durant la primera hora de la tarda respecta els ritmes naturals del cos i no interfereix en el son nocturn.
Fer migdiades et pot allargar la vida
Un dels beneficis més sorprenents el reforça una investigació del University College of London, que va concloure que les persones que fan migdiades regulars tenen un cervell fins a 15 centímetres cúbics més gran, l’equivalent a retardar l’envelliment entre tres i sis anys. El fet és que els científics apunten que dormir uns minuts al dia pot ajudar a conservar millor les connexions neuronals i protegir el cervell contra el deteriorament cognitiu. No obstant això, insisteixen que el benefici només s’observa quan la migdiada és curta, ja que superar la mitja hora pot provocar l’efecte contrari.
D’altra banda, la migdiada té també un impacte positiu sobre el cor. Segons la Societat Espanyola de Cardiologia, descansar uns minuts al migdia redueix la probabilitat de patir fibril·lació auricular, una de les arrítmies més freqüents. De la mateixa manera que contribueix a disminuir els nivells de cortisol, la coneguda com l’hormona de l’estrès.
Riscos i errors habituals
- Migdiades massa llargues: Dormir més de 30 minuts pot provocar la denominada "inèrcia del son", una sensació d’atordiment i confusió després de despertar-se, com també dificultar adormir-se a la nit.
- Fer-la massa tard: Els experts recomanen descansar entre la una i les tres del migdia, perquè fer-ho més tard pot dificultar la conciliació del son quan es fa de nit.
- Excessiva freqüència: Si hi ha una necessitat constant de fer migdiades llargues, pot indicar problemes de salut com apnea del son o trastorns del descans, ja que pot voler dir que a la nit no es descansa com s'hauria de fer.
- No crear un ambient adequat: El descans és més efectiu si es fa en un lloc tranquil, fosc i amb una temperatura agradable, evitant distraccions com el mòbil o la televisió. Per evitar el soroll i la llum habitual de les hores del migdia es poden utilitzar taps per les orelles i un antifaç.