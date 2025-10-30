Quatre infusions naturals per dormir com un nadó

Després d'una jornada de feina intensa és dur arribar a casa i no ser capaç de conciliar el son. Les causes poden ser l'estrès, els nervis o alguns problemes determinats que persisteixen malgrat que estiguis en el teu temps de descans. Davant de situacions com aquestes, val la pena aturar-se, reposar, fer un esforç per relaxar-se i trobar tècniques que poden ser diferents per a cadascú. Un bon remei per dormir de manera natural són les infusions, moltes de les quals són tan habituals que en desconeixem les propietats relaxants.
Camamilla
La camamilla és una herba aromàtica que es fa servir com un remei natural gràcies a les seves propietats sedants. La camamilla afavoreix la relaxació muscular i pot afavorir a dormir més de pressa i amb més qualitat. Els experts en recomanen una tassa aproximadament 45 minuts abans d'allitar-se. D'aquesta manera, el cos disposa de prou temps per metabolitzar-ne els efectes químics que indueixen a la relaxació.
El te de til·la
La til·la és un dels clàssics per a la relaxació que té un poderós efecte sedant molt poderós a l'hora de combatre l'ansietat i estrès. Aquesta herba té la capacitat de calmar i destensar el sistema nerviós, baixar la pressió arterial i augmentar les ganes d'anar a fer nones.
Infusió de lavanda
Més enllà de la seva bona olor característica, la lavanda en infusió és capaç de relaxar i afavorir el son. Alguns experts, a més, afirmen que l'espígol actua com un ansiolític natural amb propietats sedants que ajuden a lluitar contra estats de nervis crònics. Per tant, prendre una lavanda calenta a la nit, pot aconseguir que els músculs es relaxin i la ment es prepari per descansar.
Tarongina
La tarongina és la flor del taronger, que conté hesperidina i és emprada medicinalment pels seus efectes calmants que ajuden a eliminar les molèsties d'ansietat nerviosa com ara còlics, mal de cap, desmais i de la menstruació. Si prenem una tassa de te de tarongina a la nit, es pot aconseguir un estat del son més profund i evitar interrupcions a mitjanit. En despertar-nos l'endemà al matí, doncs, és possible que trobem cos més descansat del que és habitual.